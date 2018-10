Gård plyndret to gange: Nu viser barnebarnet rundt

- Det er virkelig hårdt. For os alle sammen.

Sådan beskriver Josefine Hviid Hansen perioden efter sin morfars død. Den er ikke kun hård på grund af tabet af et familiemedlem, men også fordi morfarens gård er blevet plyndret to gange siden da.

Tirsdag åbnede hun dørene for TV 2/Fyn for at vise gården frem indefra.

Indbruddene har blandt andet sat deres tydelige præg på bygningens vindueskarme, som gerningsmændene har brudt op for at skaffe sig adgang til gården.

00:09 Tyvene har blandt andet lavet et stort hul i en af gårdens døre, da de søgte efter antikviteter. Luk video

For Josefine Hviid Hansen har indbruddene ændret den måde, hun ser sin morfars gård på.

- Det har altid været et sted, der har været rart at komme. Men de sidste gange, vi har været her, har vi bare krydset fingre for, at der ikke var noget nyt, der var stjålet, fortæller barnebarnet og tilføjer:

- Det var ikke det, vi havde regnet med at skulle bruge tid på efter min morfars død.

Blandt tyvekosterne er ejendele af høj affektionsværdi, der har været i familien i århundreder.

00:13 Tyverierne skete blot en måned efter, Josefine Hviid Hansens morfar døde. Luk video

Læs også Præmieret bondegård rippet for uvurderlige antikviteter

Beder om hjælp på Facebook

I et forsøg på at få tingene tilbage, har Josefine Hviid Hansen lavet et opslag på Facebook.

Her beder hun folk om at være opmærksomme, når de handler på loppemarkeder eller søger efter brugte varer på internettet.

- Vi ved godt, der er et meget lille håb for, at vi ser tingene igen. Men i det mindste giver det en følelse af, at vi har gjort, hvad vi kunne gøre, fortæller Josefine Hviid Hansen.

Mens politiet efterforsker sagen, håber barnebarnet på, at gerningsmændene får dårlig samvittighed i mellemtiden.

- Drømmescenariet er, at der pludselig står en papkasse i indkørslen med nogle af de stjålne ting, siger Josefine Hviid Hansen.

- Vi kunne godt købe os til nogle af tingene for penge, men det ville stadig ikke være det samme. Det var mine familiemedlemmers ejendele, og det kan ikke erstattes.

02:16 Se hele indslaget fra gården i Dreslette her. Luk video

Læs også Fynsk bondegård får andenplads i skønhedskonkurrence