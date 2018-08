Gadefodbold i Svendborg hjælper udsatte

Sportsgrenen ombold, der er specialdesignet til hjemløse og udsatte, er en kæmpe succes. Onsdag formiddag skydes det fynske mesterskab i gang, og her betyder rummelighed mere end end sejr.

Onsdag bliver det fynske mesterskab i ombold sparket i gang i Svendborg, og der er fuldt booket. Umiddelbart kan spillet minde om fodbold, men for deltagerne, er ombold langt mere end et spil.

Det rummelige spil er specielt designet til udsatte og hjemløse, fordi man for eksempel er tvunget til at spille mere sammen.

De åbne fynske mesterskaber i ombold bliver afholdt en gang årligt.

Deltagerne kan være tidligere eller nuværende misbrugere, krimminelle eller andre med diagnoser, som gør det svært for dem at deltage i normale sportsgrene og sociale sammenhænge. Det fortæller Martin Pedersen, sekretariatsleder i foreningen Ombold.

- Det har en stor social betydning for de mennesker, som deltager, at spillet er så rummeligt, så man kan deltage på trods af næsten alle slags problemer og forskelligheder, siger han.

Sport for udsatte er en kæmpe succes

Fynske byer skiftes hvert år til at afholde de åbne fynske mesterskaber i ombold, og i år afholdes stævnet i Svendborg. Arrangørerne har måttet sætte en begrænsning på 24 hold, og alle hold er fuldt booket op.

- Hvis vi kunne, ville vi stille med 30 hold, men det har vi desværre ikke kapacitet til og mulighed for, som det er nu, siger Martin Pedersen.

For at sporten kan forblive lige så stor en succes, er det rummelige parameter netop vigtigt, forklarer han. For eksempel er den yngste deltager 18 år og den ældste 60 år. Det samme gælder, når det kommer til konkurrencens opbygning:

- Vi sørger for at arrangere det, så alle spillere får lige mange kampe - lige gyldigt om de taber eller vinder. Derudover er alle pokalerne lige store, således at det ikke handler om at vinde, men om at have en god social oplevelse, fortæller Martin Pedersen, sekretariatsleder i foreningen ombold.

DM i ombold bliver afholdt i Næstved og finder sted i november i år.

Ombold En sport, som er udviklet i 2003 til specifikt at hjælpe samfundsgrupper, som ikke naturligt opsøger almindelige idrætsforeninger. Hvert år afholdes der regionale og et nationalt mesterskab i Danmark.