Street Food Festival: Gademad i Munke Mose

Fra fredag til søndag bliver der for første gang afholdt Street Food Festival i Odense. Munke Mose danner rammerne om festivalen.

Christen Christensen er daglig leder i Mad & Marked København, som står bag festivalen. Han regner med, at 10.000-15.000 besøger festivalen.

- Vi vil gerne teste det af og se, hvordan folk tager imod det, og så er Odense som Danmarks tredjestørste by et naturligt sted at udvide til, siger han.

Ifølge arrangementets facebookside vil der være over 25 madstader i Munke Mose. Mad og Marked arrangerer i forvejen madfestivalerne Street Food Festival København og Street Food Festival Aarhus. I år har man valgt at udvide og afholder festivaler i Odense og Holstebro.

Blandt de madboder er der flere repræsentanter fra Odenses to street food-markeder, Arkaden Street Food og Storms Pakhus.

- Det er vigtigt for os, at det er lokalt forankret, men vi har selvfølgelig stader fra andre steder i Danmark, fordi vi også gerne vil give fynboerne noget nyt, siger Christen Christensen.

Tre opskrifter på succes

Christen Christensen mener, at der særligt er tre ting, der skal lykkes, for at man kan kategorisere festivalen som en succes.

- Det skal være økonomisk bæredygtigt, og så er det vigtigt, at staderne er tilfredse med, hvordan det forløber, siger han.

Festivalen åbner fra klokken 16-21 fredag, mens den lørdag og søndag åbner klokken 11 og varer til henholdsvis klokken 21 og 20. Det tredje kriterie er ifølge den daglige leder, at også kunderne tager godt imod festivalen.

- Vi har heldigvis rigtig gode erfaringer med fra vores festivaler i Aarhus og København, hvor vi har fået masser af positive tilbagemeldinger, siger Christen Christensen.

Han sætter dog ikke et tal på, hvor mange gæster der minimum skal til for, at man kan kalde festivalen succes.

Dårligt vejr bekymrer

Det meste af fredagen har regnet stået ned i Odense, og det vækker bekymring hos den daglige leder.

- Det kommer til at ramme os hårdt. Det er klart, at når det er en udendørs, gratis festival, så spiller vejret en stor rolle.

Han mener dog, at hvis vejret klarer op lørdag og søndag, kan man nå at indhente, hvad der bliver tabt i fredagens regnvejr.

- Vi har selvfølgelig vejret med i ligningen, når vi kigger på, hvordan det er gået. Så hvis der for eksempel kommer 8.000 gæster, kan det stadig godt være en god festival, hvis den er blevet taget godt imod, siger han.

