18-årig flygtede fra gerningsmænd: To gaderøverier på én time

På kun en time blev en mand og en kvinde udsat for røveri i det centrale Svendborg natten til lørdag. Begge har givet det samme signalement af gerningsmændene, så Fyns Politi mistænker, at der er tale om samme gruppe mænd.

Det oplyser vagtchef ved Fyns Politi, Lars Thede.

Klokken 21.40 går en 18-årig mand fra Østfyn på Torvet i Svendborg.

- Han får en fornemmelse og en idé om, at der er en gruppe mænd, der har interesse for ham. Han skynder sig væk og løber ned mod Sct. Nicolai Kirke, fortæller vagtchefen til TV 2/Fyn.

Flygter fra mændene

Nede ved kirken prøver han at gemme sig for mændene, som han har hørt fulgte efter ham.

Mændene finder ham da også, og presser ham op i mod kirkevæggen, hvor de presser ham til at udlevere pung og penge.

Ifølge Fyns Politi anmelder manden røveriet til politiet klokken 22.10.

- Han er ikke helt sikker på, om der er tale om tre eller fire mænd, men han kan da give os lidt informationer om, hvordan nogle af dem ser ud, siger Lars Thede.

To af mændene beskrives som 18- til 25-årige, omkring 170 til 180 centimeter høje og af arabisk udseende. En af dem har en mørk jakke på, hvor der over venstre bryst står noget med hvid skrift. En anden af overfaldsmændene havde også et fuldskæg.

Gruppen dukker op en time senere

Manden med den mørke jakke og den hvide skrift over venstre bryst dukker op igen kun en time efter, hvor politiet igen får en anmeldelse om gaderøveri i Svendborg.

Her er det en 19-årig kvinde fra Østfyn, der kommer ud fra et offentligt toilet på Torvet i Svendborg. Hun opdager, at hun mangler sin pung og begynder at lede efter den.

- En gruppe af mænd, som ifølge kvinden er af udenlandsk udseende, kommer hen til hende og tilbyder deres hjælp, foræller Lars Thede og fortsætter:

- Hun er meget ulykkelig og tager sin telefon op af lommen, da en af mændene skubber til hende.

Manden får vristet telefonen ud af kvindens hånd, og hele gruppen stikker af fra stedet.

Da kvinden melder røveriet til Fyns Politi, fortæller hun, at hun så en mand med mørk jakke og hvid skrift på brystet være blandt overfaldsmændene.

Fyns Politi har ikke kunnet finde gruppen af mænd, men beder fynboerne om hjælp til at finde frem til dem. Hvis du ved noget eller har set noget, kan du kontakte politiet på telefon 114.