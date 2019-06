Gæster har gravet alkohol ned på festivalplads - her forklarer de hvorfor

Når mørket falder på, går jagten for Jannick Buhl og hans venner i gang.

- Man kan også gøre det, når det er lyst, men så er der for meget opmærksomhed omkring det, når man står og graver ved højlys dag, siger han.

Jannick Buhl er medarrangør i skattejagten, der går ud på at finde seks flasker sprut, som er gemt fem forskellige steder på Tinderbox-festivalpladsen.

Vi har kun fundet en flaske indtil videre, så der er fem mere at glæde sig til, Jannick Buhl, festivaldeltager

- Vi gør det, fordi vi synes, det er sjovt. Hvis man er rigtig heldig, finder man en flaske Riga Balsam, Stroh Rum eller en flaske islandsk brændevin, forklarer han.

Idéen til at lave sprutjagten kom for et par år siden, men Jannick Buhl husker ikke hvordan, men nu er jagten blevet en tradition.

- Skattekortet er et billede af en, der står og peger et sted på pladsen. Vi giver billedet til vores venner, og så kan de finde ud af, hvad der gemmer sig dernede, siger han.

I gruppen, Jannick Buhl er en del af, er de omkring 15 deltagere. Alle har fået et lamineret billede, og så kan de ellers grave løs.

Jannick fortæller, at de bruger genbrugskopper og kander fra Tinderbox til at grave efter flaskerne.

- Måske har vi gravet dem for godt ned. Vi har kun fundet en flaske indtil videre, så der er fem mere at glæde sig til, siger Jannick Buhl.