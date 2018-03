Gæster trodser sneen: Den Fynske Landsby slår lågen op til en ny sæson

Den Fynske Landsby slog torsdag lågen op til en ny sæson - dog i et lidt anderledes vejr end sidste år.

Der var gjort klar til den helt store omgang påskehygge for både børn og voksne i anledning af sæsonstarten i Den Fynske landsby.

Den stod på farvning af æg som i gamle dage, påskeklip og binding af kranse, og så var der også mulighed for at hilse på landsbyens mange dyr.

Men påskehyggen og sæsonstarten var dog lidt udfordret af snevejret, der havde lagt sig som et tungt og tykt tæppe henover landsbyen.

Premieregæsterne tog dog ikke påskesnevejret så tungt.

- Det gør ikke så meget. Vi var herude sidste år, og der var det høj solskin, og vi gik i sommertøj. Så det er også sjovt at se det på vintermåden, siger Jette Smith.

- Jeg havde tænkt, at uanset hvordan vejret var, så ville jeg komme her i dag. Det var planlagt i forvejen, så jeg ved ikke, om man kan sige, at det er en ekstra gevinst, at det ser sådan ud. Det er i hvert fald anderledes, fortæller Irene Ruus, der til hverdag bor i Hillerød på Nordsjælland.

- Sneen er dejlig

Sidste år var det flot solskinsvejr, da Den Fynske landsby inviterede sæsonens første gæster inden for. I år må gæsterne kæmpe sig gennem sneen for at komme frem til den odenseanske attraktion.

- Det er lidt fjollet. Men sneen er dejlig, og vi har alle sammen glædet os til, at vi skal åbne i dag.

- Det kommer nok til at betyde, at der ikke kommer lige så mange gæster, som hvis vi havde haft høj sol. Men så kan man sige, at dem, der kommer, de får en fantastisk oplevelse i snevejret, siger Benedikte Jeppesen, der er formidlingsleder i Den Fynske Landsby.

Landsbyen åbnede for første gang dørene for publikum i 1946.