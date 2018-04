Gæsterne stod i kø: Amerikansk fastfood-gigant er åbnet i Odense

Torsdag blev snoren klippet til den første fynske Kentucky Fried Chicken. Gæsterne stod i kø for at få den friturestegte kylling.

Kylling i lange baner blev torsdag langet over disken, da Kentucky Fried Chicken slog dørene op til sin første restaurant på Fyn. De spændte gæster stod i kø nedad Ejbygade, hvor fastfood kæden er åbnet.

Åbningen har været undervejs i et stykke tid, og gæsterne var også glade for, at den berømte kæde endelig er kommet til Odense.

- Det er på tide, at KFC er kommet til Odense. Jeg har gået og ventet på, at der skulle komme en restaurant her i Odense. Det er rigtig lækkert, siger en af de fremmødte KFC-fans.

Rart med et alternativ

Senere på året kommer en anden amerikansk kæde til Odense. Pizza-giganten Domino's Pizza åbner i Tarup Center, og det er ifølge gæsten rart med alternativer til McDonald's og Burger King.

- KFC er jo et kylling-alternativ til fastfood. Det synes jeg ikke, at du ser så mange andre steder. Det er fokuseret på kylling, og kylling er jo lidt sundere end så mange andre typer kød, siger samme KFC-fan.

Med den første fynske Kentucky Fried Chicken er kæden nået op på otte restauranter rundt omkring i landet.