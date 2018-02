Følg Gaffa-prisfesten live: Odeon bedst til prisuddelinger

Når Gaffa-statuetterne torsdag aften skal uddeles er det i den store sal i Odeon i Odense. Faktisk er det anden gang, at Odenses store musikhus lægger lokaler til Gaffa-prisen, der udover at dele priser ud også har flere musikalske optrædener med blandt andre Mads Langer, Lydmor og The Minds of 99.

Valget, der igen falder på Odeon, er ikke en tilfældighed.

- Alle andre store begivenheder klumper sig sammen i København, og vi synes, det er nydeligt at bevæge sig ind i landet. Det afspejler også artisterne, som jo kommer fra hele landet. På den måde bliver Odense det naturlige midtpunkt, siger Robert Borges, der er direktør hos Gaffa.

Gaffa-prisen kan ikke uddeles i Royal Arena

At Gaffa netop har valgt Odeon som scene glæder også kulturchefen i Odeon, Sara Ekknud.

- Vi er enormt stolte og enormt glade for, at Gaffa har valgt Odense og Odeon, siger hun.

Ifølge direktør Robert Borges har Odeon den helt rigtige størrelse til et stort og seriøst awardshow.

- Gaffa-prisen passer for eksempel ikke til Royal Arena i København, det er ikke intimt nok. Men stedet må heller ikke være for småt. I Odeon er produktionsforholdene helt optimale, fortæller han og pointerer, at Odeon er det bedste sted i landet.

Prisuddelinger er vigtige for Odeon

Priserne er udelukkende bestemt af fans, læsere og musikelskere, der hele januar har haft mulighed for at stemme mellem de nominerede.

Selve showet kan ses på TV 2/Fyns nyhedskanael på og på tv2fyn.dk fra klokken 20.

Allerede klokken 18.30 varmer TV 2/Fyns nyhedskanal op til prisshowet med en livetalk på Byens Scene i Odeon. Her taler TV 2/Fyns fagredaktør for kultur og folketjeneste, Martin Mulvad Ernst, med blandt andre musikeren Mads Langer og Gaffas chefredaktør Sidsel Thomassen om Gaffa-prisen og om anerkendelse i mere bred forstand.

Gaffa har en tre-årig kontraktaftale med Odeon, der udløber efter næste års prisuddeling. Kulturchefen i Odeon håber selvfølgelig, at de kan forsætte mange år endnu.

- Det betyder meget for os, at vi kan vise, at vi også kan tilbyde et awardshow som det her. Det er fedt, at de tør satse på os, siger Sara Ekknud.

Skuespiller og tv-vært Christopher Læssøe er aftenens vært for showet, hvor der også vil være liveoptræden af Mads Langer, Lydmor, Marvelous Mosell, Iris Gold, Baest, Minds of 99 og britiske Yungblud.

De nominerede er ...

Årets Danske Udgivelse:

Rasmus Seebach / Før Vi Mødte Dig

Scarlet Pleasure / Limbo

Saveus / Will Somebody Save Us?

Mads Langer / All The Times, Sometimes

MØ / When I Was Young



Årets Danske Band:

Scarlet Pleasure

Carpark North

Suspekt

Phlake

The Minds of 99



Årets Danske Solist:

Alex Vargas

Rasmus Seebach

MØ

Saveus

Mads Langer



Årets Nye Danske Navn:

Hjalmer

Hugo Helmig

Noah Carter

Emil Kruse

Soleima



Årets Danske Hit:

MØ / Nights With You

Suspekt / Hun blev bare så glad

Scarlet Pleasure / Deja Vu

Hugo Helmig / Please Don't Lie

Scarlet Pleasure / Limbo



Årets Internationale Udgivelse:

Ed Sheeran / ÷

Kendrick Lamar / DAMN.

Zara Larsson / So Good

Harry Styles / Harry Styles

Coldplay / Kaleidoscope EP



Årets Internationale Band:

U2

Maroon 5

Coldplay

Major Lazer

Foo Fighters



Årets Internationale Solist:

Sam Smith

Ed Sheeran

Zara Larsson

Harry Styles

Kendrick Lamar



Årets Nye Internationale Navn:

Post Malone

Rag'N'Bone Man

Dua Lipa

21 Savage

Khalid



Årets Internationale Hit:

Ed Sheeran / Perfect

Ed Sheeran / Shape of You

Ed Sheeran / Galway Girl

Luis Fonsi ft. Daddy Yankee & Justin Bieber / Despacito

Ed Sheeran / Castle on the Hill



Årets Danske Rock Udgivelse:

Jesper Binzer

Sort Sol

Baby In Vain

Savage Rose

The Minds of 99



Årets Danske Pop Udgivelse:

MØ / When I Was Young

Saveus / Will Somebody Save Us?

Mads Langer / All The Times, Sometimes

Carpark North / Hope

Scarlet Pleasure / Limbo



Årets Danske Hiphop Udgivelse:

Marvelous Mosell / Magisk Mytisk Mageløs

Noah Carter / Couch Dreams

Benal / Hvis Det Virkelig Er Vigtigt

Suspekt / 100% Jesus

L.O.C. / Dominologi XV Veteran



Årets Danske Hard Rock/Metal Udgivelse:

Myrkur / Mareridt

Defecto / Nemesis

Orm / Orm

Solbrud / Vemod

Natjager / Hvad rejser bringer



Årets Danske Elektroniske Udgivelse:

AV AV AV / Everything Is True

School of X / Faded. Dream.

Vera / Good Job No Conversation

Dj Static / From The Beginning

Khalil / The Water We Drink



Årets Danske Livenavn:

Scarlet Pleasure

Nik & Jay

Mads Langer

Lukas Graham

The Minds of 99