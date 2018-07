Galleri: Fynsk jubilæumstræf for Toyota-nørder

Se billederne fra Danmarks største Toyota-træf i Ringe, hvor Toyota-entusiaster viser deres biler frem.

I disse dage er der Danmarks største Toyota-træf for 25. gang på Fyn.

På Rudmevej i Ringe er der mulighed for at opleve alle typer Toyota og Lexus i forbindelse med International Toyota Meeting Denmark.

Der forventes op mod 100 biler på træffet, og de kommer fra en lang række europæiske lande.

Lørdag kørte bilerne i samlet flok fra Ringe til Cirkuspladsen i Faaborg. Her vil man blandt forsøge at lave et stort Toyota-logo med biler.

Deltagerne har blandt mulighed for at være med i konkurrencer under træffet, der varer frem til søndag klokken 13.

Læs også Musikfestival åbner og giver tæt trafik på landevej