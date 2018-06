Gallerist måtte fjerne skulptur fra Domkirken: Reddet af Egeskov Slot

Da gallerist Peter Thomsen fra Galleri 5000 blev tvunget til at flytte en skulptur fra Domkirken i Odense, var han noget knotten. Men så ringede han til Michael Ahlefeldt på Egeskov Slot og blev i bedre humør. Nu er Egeskov Slotspark også blevet til en skulpturpark.

Gallerist Peter Thomsen, Odense, har længe drømt om at skabe en skulpturpark på Fyn. Anledningen kom fra uventet kant. Han blev bedt om at flytte en meget stor skulptur fra gården ind til Odense Domkirke. Der skulle nemlig være parkeringspladser i stedet. Det blev galleristen noget sur over.

Bjørn Okholm Skaarups næsehorn er kommet indenfor på Egeskov Slot, hvor tigeren holder øje med dem. Foto: Signe Ryge

Fælles, gamle drømme

Men så ringede han til grev Michael Ahlefeldt på Egeskov Slot med et godt forslag: Nemlig om ikke skulpturen skulle derned og stå. Det faldt i god jord. Det viste sig nemlig, at Michael Ahlefeldt også havde en gammel drøm om at få skulpturer ind i sin park. Han havde bare manglet en med viden og erfaring på området.

Jeg håber, at vi kommer til at skabe noget nysgerrighed og viden om kunst. Forhåbenlig er der nogle gange nogle gæster, som vil tage en skulptur med hjem under armen, Michael Ahlefeldt, Egeskov Slot

- Jeg var henrykt, fordi jeg kender Peter og hans smag. Og hvis vi kunne få en 10-12 skulpturer herned, ville det være fantastisk. Nu har vi 32! Jeg manglede den kvalitet og viden, som Peter kunne komme med, for at skulpturparken kunne leve op til den øvrige standard i haven. Skulpturerne har simpelthen manglet her i haven, de fuldender den, siger Michael Ahlefeldt.

Læs også Fynsk fastfood med et strejf af gourmet

- Jeg håber, at vi kommer til at skabe noget nysgerrighed og viden om kunst. Forhåbenlig er der nogle gange nogle gæster, som ville tage en skulptur med hjem under armen, siger han.

Skulptur af den fynske billedhugger Keld Moseholm. Foto: Signe Ryge

Greven: man bliver lidt forelsket

Alle skulpturene er til salg, Derfor vil der blive løbende udskiftning af skulpturerne. Det piner allerede Michael Ahlefeldt, for de står så naturligt i haven, synes han.

- Vores største udfordring bliver faktisk at få dem væk igen, for de står simpelthen så godt. Vi går jo rundt hver dag og ser på dem og bliver lidt forelskede i skulpturene. Men det er jo ligesom, når jeg maler et maleri. Så er jeg også meget forelsket i det, men det skal jo videre i sin historie. Nu står det her, og så kan det gøre glæde et andet sted på et tidspunkt. Og så kommer Peter jo med nogle nye, siger Michael Ahlefeldt.

De fleste af skulpturene er dog i et prisleje og en størrelse, som de færreste turister spontant smider i håndtasken. Som for eksempel den store skulptur af Sys Svinding, som skaber forgrund på den store plæne.

Billedhugger Sys Svinding er også repræsenteret i Egeskov Skulpturpark. Foto: Signe Ryge

Vores største udfordring blir faktisk at få dem væk igen, for de står simpelthen så godt. Vi går jo rundt hver dag og ser på dem og bliver lidt forelskede i skulpturene. Michael Ahlefeldt, Egeskov Slot

- Det er jo skulpturer, som jeg ikke kan have hjemme i lejligheden, hvor jeg har mit fysiske galleri. Nu har jeg fået en platform, som ikke kan være smukkere. Der kommer jo også mennesker, som ikke er interesseret i kunst, men som kunne gå hen og blive det. Jeg elsker at komme herned, og se hvordan familierne går rundt om skulpturene og peger og kigger, siger Peter Thomsen, Galleri 5000.

H.C. Andersen i billedhugger Keld Moseholms udgave tager imod ved gartneriet på Egeskov. Foto: Signe Ryge

Læs også Utrolige billeder: 150 ællinger udklækket på fynsk gods

Ingen slåskampe

De to herrer har et tæt samarbejde. Peter Thomsen finder skulpturen, præsenterer den for Michael Ahlefeldt, og så finder de i fællesskab den rette placering. Michael Ahlefeldt har sådan set vetoret i forhold til placering af skulpturen, men den bliver ikke taget i brug.

- Det er et naturligt samarbejde, det kommer bare af sig selv. Og så lytter vi meget til vores slotsgartner, Peter Bonde, for han er den der kender haven bedst, siger Michael Ahlefeldt.

Skulptur af billedhugger Hanne Varming i Fuchsiahaven på Egeskov.

Vi er slet ikke færdige endnu

Makkerparret Thomsen og Ahlefeldt er slet ikke færdige med at opbygge Egeskov Skulpturpark. Planen er at nå op på cirka 50-60 skulpturer næste år. Men så stopper de også.

- Vi skal heller ikke overplastre, det skal være sådan at hver skulptur er en nydelse, siger Peter Thomsen fra Galleri 5000

Hanne Varmings ældre dame tager et hvil i skyggen. Foto: Signe Ryge