Galschiøt i kamp for ytringsfriheden med sexskulpturer

Det er niende gang, at Folkemødet på Bornholm løber af stablen - og alle gange har den fynske provokunstner Jens Galschiøt været repræsenteret med sine opsigtsvækkende skulpturer. Og i år er ingen undtagelse.

Jeg har sådan nogle vanvittige skrigende figurer, nogle af dem har gagbolde i munden - sådan nogle sadomasochistiske gagbolde i munden, og det handler om ytringsfrihed inden for den offentlige sektor. Jens Galschiøt, provokunstner

- Generelt synes jeg, at kunsten er vigtig i den her slags forum, som hovedsageligt handler om politik. Jeg var med helt fra starten, hvor jeg kom med et kæmpe flygtningeskib nede i havnen. Jeg tror, at det er enormt vigtigt, at kunsten markerer sig i det offentlige rum, siger den fynske billedhugger.

I år besøger fynboen Bornholm med skulturerne til et kunstprojekt om ytringsfrihed. Blandt andet bruger Galschiøt sexlegetøj i sin nye udstilling.

- Jeg har sådan nogle vanvittige skrigende figurer, nogle af dem har gagbolde i munden - sådan nogle sadomasochistiske gagbolde i munden, og det handler om ytringsfrihed inden for den offentlige sektor. Det synes jeg er passende, for der er rigtig mange offentlig ansatte her. Det handler ikke bare om retten til at ytre sig, men også om pligten til at ytre sig, siger Jens Galschiøt.

Med sin nye udstilling vil den fynske kunstner gøre opmærksom på, at det er vigtigt, at offentligt ansatte siger deres mening.

- I Danmark der handler det om, at offentligt ansatte ofte bliver lukket ned i deres ytringer og får at vide, at de ikke må udtale sig til offentligheden, forklarer Jens Galschiøt.

Offentlig debat om gagbolde

Håbet er, at de mange ansigter vil blive udstillet forskellige steder på offentlige institutioner. Og ønskescenariet er, at nogle af skulpturerne bliver udstillet på Odense Universitetshospital eller et jobcenter

- De her skal ind på sygehusene, på afdelingerne, jobcentret, eller sådan noget. På den måde kommer det til at fokusere debatten. Folk kommer til at kigge på de der gagbolde, og siger "fuck, har vi det sådan". Og der vil der være nogen der siger: "Ja, sådan har vi det", siger Jens Galschiøt.

Selvom det er et provokerende kunstværk, så er den fynske kunstner ikke i tvivl om, at det vil lykkes ham at få sat kunstværket op på offentlige institutioner.

- Der er aldrig nogen i den her verden, der kan sige nej til et kunstværk. Hvis nu sygehusledelsen siger "vi vil ikke stille de her figurer op i kantinen", så vil jeg jo bare lave en alliance med kunstforenignen, og ellers vil jeg ringe til dig, fra TV 2 og sige, at vi har en rigtig sjov sag her, hvor de ikke vil stille det her op, siger Jens Galschiøt.

TV 2/FYN debat gav inspiration til kunstprojekt

Inspirationen til Galschiøts nye kunstprojekt kom efter en debat på TV 2/Fyn, hvor Galschiøt oplevede, at en af debattørerne forfægtede et synspunkt i studiet, men sagde noget helt andet, da kameraet var slukket. Årsagen var, at den medvirkende i debatten var bange for konsekvenserne, hvis det var det rigtige synspunkt, der blev sagt mens kameraerne var tændt.

- Det giver et enormt mudder i debatten, at de er styret af nogle andre og de ikke kan få lov til at sige, hvad de rent faktisk vil. Det er ødelæggende for debatten, siger Jens Galschiøt.

Jens Galshciøts nye udstilling er også et internationalt projekt, og figurerne skal blandt også udstilles i Hong Kong.