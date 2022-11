6.500 kranieperler skal stjæle scenen til VM: - Håber Thorning vil bære den til rædselsregime

- Jeg har det ikke sådan, at folk skal lade vær med at tage til Qatar, men hvis de gør det, så skal de gøre et eller andet for at gøre opmærksom på forholdene.

- Sport er en god ting. Det er en form for udøvelse af sammenværd mellem staterne, som er noget bedre end at bekrige hinanden. Det helt store problem er, at sporten bliver brugt til at legitimere rædselsfulde systemer, som det i Qatar eller Kina, forklarer Galschiøt.

Hvis man vil bruge Galschiøts armbånd til at sætte fokus på arbejdsforholdene for migrationsarbejderne i Qatar, så kan man selv lave det helt gratis på kunstnerens værksted i Næsby.

Prisen er, at man også laver et til værkstedet, som de kan bruge til at give til kendte danskere.

- Værkstedet har været fyldt med gæster, der har lavet dødsarmsbånd hele dagen, siger Jens Galschiøt.

Jens Galschiøt er kendt i hele verden for sin provokerende kunst. Sidste år blev hans skulptur Skamstøtten fjernet i Hongkong, hvor den havde stået siden 1997.