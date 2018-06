Gamborg Fjord: Surfer fløjet til OUH

En mandlig windsurfer er fløjet til OUH for at blive behandlet efter et uheld på Gamborg Fjord.

En mandlig windsurfer er blevet samlet op af en redningshelikopter ved Gamborg Fjord og fløjet til OUH. Ifølge vagthavende ved Fyns Politi, Anders Furbo Therkelsen, blev manden ramt af bommen i brystet og faldt i vandet. Manden lå i vandet 200-300 meter ud fra kysten ved Svenstrup Strand, hvor han var sammen med nogle andre surfere. Og det var en fra gruppen som opdagede, at noget var galt og svømmede ud til den skadede surfer. Her fik han den skadede op på et surfbræt. De detaljerede fakta om uheldet er endnu ikke helt på plads, men på grund af smerter i brystet blev manden angiveligt hentet af en båd. Båden sejlede ham ind til land, hvor en helikopter kunne samle ham op og flyve ham til OUH. Artiklen opdateres så snart der er nye oplysninger ... Læs også 19-årig druknet: Indsamling har krydset 100.000 kroner Surfer kommet til skade i Gamborg Fjord. @forsvaretdk har sendt en EH-101 helikopter og surferen er reddet i land. Han tilses af læge, mens han flyves til hospitalet i Odense til behandling. #dkforsvar — Forsvaret (@forsvaretdk) June 5, 2018