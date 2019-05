Gamer-messe vender tilbage til Odense

Gaming-messen Odincon vender tilbage til Odense. Spilentusiaster kan se frem til, at der for tredje år i træk bliver budt velkommen til en hel weekend med computerspil og professionel gaming.

Det sker, når der 6.-8. december igen er Odincon i Odense Congress Center og Jyske Bank Arena.

Det er Odense Sport & Event, der arrangerer messen i samarbejde med Odense Kommune. Ifølge folkene bag er ambitionerne endnu højere i år, end de var sidste år.

- Vi sætter barren endnu højere i år. ODINCON er allerede nu en af de helt store gaming-messer i Nordeuropa – og nu vil vi rykke et niveau op, så vi kommer endnu tættere på de største internationale spillemesser. Det sker blandt andet med et større fokus på udstillere og aktiviteter, siger administrerende direktør i Odense Sport & Event, Enrico Augustinus i en pressemeddelelse.

Et af de store tilløbsstykker til messen i 2018 var, at finalen i ESL Pro League CS:GO blev afholdt i forbindelse med Odincon. ESL Pro League er en professionel turnering i computerspillet CS:GO.

Det danske hold Astralis blev sejrsherrene i finalen, som foregik i Jyske Bank Arena, hvor de vandt en pengepræmie på i alt 8,2 millioner danske kroner.

Igen i år vil ESL Pro League være en del af programmet, men folkene bag er endnu ikke klar til at afsløre, præcis hvordan ESL Pro League vil indgå. I

Borgmester glæder sig

På grund af Odenses store fokus på robotteknologi var et af målene med Odincon, at Odense skal være store inden for e-sport.

På den måde håber man at få teknologiinteresserede esportsfans til at mødes Odenses virksomheder inden for robotteknologi til messen. Derfor glæder messens succes også borgmester i Odense Kommune, Peter Rahbæk Juel.

- ODINCON har været et stort tilløbsstykke de seneste år, og jeg er stolt over, at vi som by nu for tredje år i træk kan byde folk fra store dele af verden velkommen. Som by bruger vi aktivt ODINCON til at række ud til de mange – især unge – mennesker, som er interesserede i tech og it og på sigt kan blive en stor ressource for vores stærke fynske robotklynge, siger Peter Rahbæk Juel, borgmester i Odense Kommune i en pressemeddelelse.

Billetsalget til Odincon begynder 1. september.

