Bøde til fynsk konditori: Gamle madrester fundet på vægge, borde og redskaber

Gerners Konditori på Nyborgvej i Svendborg har endnu en gang fået en bøde og en sur smiley af Fødevarestyrelsen.

Fødevarestyrelsen har givet det sydfynske bageri den sure smiley, da den i forbindelse med et kontrolbesøg i slutningen af april konstaterede, at der var produktrester og skimmellignende vækst rundt omkring på maskiner, borde, vægge og vinduer.

Den var også gal, da Fødevarestyrelsen kiggede nede i bageriets kælder, hvor der stod en ismaskine. Ifølge kontrolrapporten var der slimede belægninger i ismaskinen.

Det kommer til at koste Gerners Konditori en bøde på 10.000 kroner og endnu en sur smiley i regnskabet.

- Det er bare melstøv, lidt chokoladerester på kanten af vores kar og en ismaskine, som vi ikke har brugt i lang tid, lyder det fra Gerner Pedersen, der ejer konditoriet i Svendborg.

- Det er alt sammen petitesser, hvis du spørger mig.

Ikke første sure smiley

Det er ikke første gang, at Gerners Konditori får en sur smiley efter et besøg af Fødevarestyrelsen.

Bageriet fik også en sur smiley i 2013 og en i 2015. Ligesom denne gang var det også for dårlig hygiejne, der gjorde udslaget de to andre gange.

Vi har tørret det hele af og gjort rent. Gerner Pedersen, ejer af Gerners Konditori

- Det er simpelthen kontrollanten, der er alt for emsig. Og så kommer de lige midt på dagen, hvor vi har meget travlt, og alting lige går lidt stærkere, fortæller Gerner Pedersen til TV 2/Fyn.

I 2015 blev der blandt andet fundet mug på nogle gummilister til en fryser, og en isterningemaskine, der ikke var rengjort. Også i 2013 var der fundet mug i konditoriet under et kontrolbesøg.

Spind i hele konditoriet

Derudover konstaterer Fødevarestyrelsen under det halvanden timer lange kontrolbesøg, at der også er spind og andre produktrester rundt omkring i hele konditoriet.

- Vi har tørret det hele af og gjort rent. Og jeg har snakket med rengøringspersonalet om, at alt skal have en ekstra tur, fortæller Gerner Pedersen, der nu har modtaget en bøde på 10.000 kroner.

Smiley-ordningen har eksisteret siden 2001 og giver med jævne mellemrum restauranter og caféer et mere eller mindre smilende ansigt eller en sur smiley. Sure smileyer medfører bøder eller politianmeldelser.