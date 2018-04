Gang i nybyggeriet: Søby Værft har overskud igen

Søby Værft forbedrede indtjeningen med ni millioner kroner i 2017. Det betød flere ansatte, og nu arbejder 120 på Ærø-værft.

Der er gang i nybyggeriet og reparationsarbejder på Ærøs største værft - Søby Værft.

Det kan aflæses i værftets 2017-regnskab, der netop er offentliggjort.

Bruttofortjenesten steg med 12 millioner til 34 millioner kroner, og indtjeningen før skat blev forbedret fra et minus på syv til et plus på to millioner kroner.

Selskabet har i året opereret i et mere stabilt marked end de forrige år.

Det startede godt nok med et første kvartal under middel, men siden kom der gang i reparations-opgaverne over de efterfølgende kvartaler.

På nybygningssiden var året en lidt blandet fornøjelse.

Nybyggeriet af en ny elektrisk færge blev forsinket i designfasen og med godkendelser og komponentleverancer.

Medio 2017 blev der indgået aftale om nybygning af tre trawlere. Således at ordrebogen på nybygningssiden udgør i alt 5 nybygninger.

Foruden de tre trawlere er der tale om en eldreven færge til Ærø Kommune, Søby – Fynshav overfarten, og en hybridfærge til Lemvig Kommune, Thyborøn – Agger overfarten.



Selskabet har igangsat en forlængelse af dok tre, så den nye længde bliver på 140 meter. Forlængelsen er finansieret via Vækstfonden.

Forlængelsen af dokken og mere et mere stabilt marked forventes at skabe mere aktivitet over de kommende år, oplyser værftet.

Selskabet har over året gennemsnitligt beskæftiget cirka 120 personer - 15 flere end året før.