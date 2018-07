To gange brand på mark - en stenhård synder

To brande på samme mark. Beredskabet på Fyn måtte køre ud af to omgange.

Mandag måtte brandfolk på Ærø køre ud til samme markbrand i Gravendal med to timers mellemrum.

Alarmen lød klokken 11.24 og igen klokken 13.40. Første brand kostede landmanden omkring tre hektar vinterkorn, som futtede af. Anden band var lidt mindre og kostede landmanden en hektar.

- Der var ingen sammenhæng mellem de to brande. Det er sandsynligvis flintsten, der har givet en gnist fra høstmaskinen, så det knastørre vintersæd er blevet antændt. Det går hurtigt, når der er så tørt, siger indsatsleder Jesper Andreassen.

Før brandvæsnet nåede frem havde landmanden og hans medarbejder selv forsøgt at slukke branden med brandmasker og brandslukker. Landbrugsarbejderne har nu taget deres forholdsregler og har udpeget en brandvagt til at køre bag landbrugsmaskinen, når der høstes, fortæller Jesper Andreassen, der er indsatsleder hos bedredskabet på Ærø.

Læs også Pas på hvor du smider cigaretten: Op mod ti fynske naturbrande om dagen

Brandbilerne på prøvelse

I tørken er brandmændene også særlig opmærksomme på selvantændelse.

Landet over har der siden onsdag den 4. juli kl. 12:00 været afbrændingsforbud, og det betyder, at brandfolk skal være ekstra opmærksomme på brandens spredning.

- Når vi kan se en røgudvikling, sprøjter vi eksempelvis vand under vores biler. Det er for at imødegå risikoen for at det tørre terræn, bilen står på, antændes, Jesper Andreassen.

Beredskab Fyn opfordrer også folk til at undgå at køre i højt græs, da bilens køler eller udstødning kan have en selvantændende effekt på det knastøre underlag.