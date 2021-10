Millioner til forstærket indsats mod udledninger fra gartnerierne

Forvaltningen vurderer, at et betydeligt antal gartnerier i løbet af de to år vil kunne få godkendt deres miljøforhold, og når bevillingen til de to årsværk udløber, skal de resterende medarbejdere lave opfølgende tilsyn hos gartnerierne. Samtidig vil forvaltningen løbende holde øje med resultaterne af den intensiverede indsats og komme med løbende tilbagemeldinger på resultaterne.

Kræver højere ambitionsniveau

Socialdemokratiet er glade for, at sagen nu bliver taget politisk alvorligt, men er skeptisk over for det konkrete forslag.

- Jeg savner en handlingsplan for indsatsen, der fortæller konkret, hvad der skal ske nu, og hvornår vi ikke kan finde gift i vores vandløb, siger politisk ordfører for Socialdemokratiet, Cæcilie Crawley.

- Det virker som om, det her forslag blot er mere af det samme, og det har jo ikke virket de seneste fire år. Jeg synes, at der er behov for at hæve ambitionsniveauet, siger hun.

Næstformanden i udvalget er parat til at kigge yderligere på indsatsen, hvis de ekstra medarbejdere ikke fører til øjeblikkelige resultater.