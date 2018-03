GASA: Fynsk gartnerigigant fik fut i salget

Salget steg fra 437 til 616 millioner kroner i de fynske gartneres salgsselskab sidste år.

Det har været et af de bedste år længe i de fynske gartneres salgsorganisation Gasa Odense Frugt & Grønt.

Selskabet sælger de fynske gartneres frugter og grøntsager til hjemme- og eksportmarkedet.

Og det salg steg sidste år med 40 procent til 616 millioner kroner.

Salget er steget både inden for økologiske produkter, drivhus-produkter og rodfrugter.

Det kraftigt stigende salg afspejler både, at salgsorganisationen har fået flere producenter tilsluttet, men også at de eksisterende producenter har afsat flere produkter.

GASA-forretningen kastede et overskud af sig på 2,3 millioner kroner, hvilket også er bedre end året før.

Det er ikke et mål i sig selv at skabe større overskud, men at være en effektiv salgsorganisation, oplyser ledelsen i regnskabet.

I årets løb har man derfor også tilbagebetalt fem millioner kroner til andelshaverne i efterregulering af a conto-salgsafgifterne.

I 2018 forventes yderligere omsætningsfremgang, oplyser selskabet i det netop offentliggjorte regnskab.

Selskabet har i øvrigt afsluttet en støjsag med udlejer og naboerne på en tidligere adresse i Dyrup, der også har bidraget positivt med regnskabet, efter at der er indgået forlig.

GASA har p.t. fuldt udlejet i sine 2000 kvadratmeter lejemål i Lavsensvænget, oplyses det i regnskabet.