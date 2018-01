Middelfart-politiker om gasledning: lokal bekymring må vige for storpolitik

Den internationale gasledning, Baltic Pipe, fra Nordsøen til Polen vækker stor bekymring i Middelfart, men formanden for kommunens miljø- og energiudvalg mener, at det må vige for storpolitiske interesser.

Gasledningen, Baltic Pipe, skal på sin vej fra Nordsøen til Polen blandt andet krydse Lillebælt ved Middelfart. Det bekymrer biologer, lokale bundgarnsfiskere og borgmester Johannes Lundsfryd (S). Læs også Protesterer over gasledning: - Vi har en meget værdifuld natur at passe på Men selvom formanden for kommunens miljø- og energiudvalg, Morten Weiss-Pedersen (K) er fortaler for at gøre indsigelse mod planerne, mener han, at gasledningen overordnet set er en god ide: - Det forhold, at man med den her ledning kan transportere gas fra Norge ned til vores EU- og Nato-partner Polen, og dermed gøre Polen mindre afhængig af Putins udenrigspolitiske ambitioner, det er ikke så ringe endda, når vi nu må leve med den ledning, siger Morten Weiss-Pedersen. Læs også Havbiolog advarer: - Grav ikke gasledning ned i Lillebælt Baltic Pipe til mellem 12 og 16 milliarder kroner er et samarbejde mellem danske Energinet.dk og det polske gastransmissionsselskab. - Det binder i endnu højere grad det europæiske energinet sammen. Det påvirker Polens afhængighed af russisk gas. Så der er rigtig mange ting, siger Niels Bjørkbom, afdelingsleder i miljø og geoscience hos Energinet.dk. Miljø- og energiudvalgsformand Morten Weiss-Pedersen mener, at de internationale hensyn skal ses i forhold til de gener, gasledningen kan give i Middelfart: - Sådan forholder sig. Vi er nødt til at betragte det på den måde, siger han. Modstanderne af gasledningen er bekymrede for dens miljømæssige konsekvenser, men også fordi der er nogle restriktioner, når man laver gasledninger i forhold til, hvor tæt man må bygge på de gasledninger. Det kan altså give nogle restriktioner på, hvor Middelfart må lave byudvikling henne. Læs også Havbiolog advarer: - Grav ikke gasledning ned i Lillebælt Hertil kommer bekymringen for, hvordan ledningen vil påvirke landbruget og de lokale bundgarnsfiskere. Og Golfklubben Lillebælt frygter for fremtiden, fordi gasledningen skal gå tværs gennem golfbanen. Planerne om Baltic Pipe blev bragt i høring kort før jul og fristen for indsigelser er 22. januar.