Gasledning tværs over Fyn: Ministerium har modtaget 100 henvendelser

Fristen for at sende høringssvar i sagen om Baltic Pipe gasledningen udløber mandag. Mange af henvendelserne drejer sig om hensynet til erhverv, natur og miljø.

Miljø- og Fødevareministeriet har mandag klokken 14 modtaget 100 høringssvar i forbindelse med planerne om en ny gasledning, der skal løbe fra Norge til Polen - og tværs gennem Fyn.

Ifølge ministeriet omhandler flere af høringssvarerne bekymringer i forhold til anlæggets påvirkninger af sikkerhed, byggeplaner, erhvervsinteresser, miljø og natur, fortæller ministeriet til TV 2/Fyn.

Enkelte har også henvendt sig med forslag til ændringer i projektets linjeføring eller udformning.

Fristen for at indsende høringssvar udløber først ved udgangen af mandag, og dermed ender det endelige antal henvendelser angiveligt til at vokse.

Håber planerne bliver droppet

I Middelfart er borgmester Johannes Lundsfryd Jensen (S) en af dem, der har gjort indsigelser overfor planerne om den omfattende gasledning.

- Jeg håber, man vil overveje, om vi virkelig har brug for den her gasledning. Og hvis man har, håber jeg, at man vil lave den så skånsom overfor naturen, som det er muligt, siger Johannes Lundsfryd Jensen.

Planerne om Baltic Pipe gasledningen skal sende gas til Polen, så landet ikke kan presses politisk af Rusland. Lige nu er Polen nemlig afhængig af den russiske gasvirksomhed Gazprom. Den problematik ér Johannes Lundsfryd Jensen med på.

- Men jeg synes alligevel man skal overveje, om man i stedet kunne hjælpe Polen med vedvarende energi. Det er noget af det, vi er rigtig gode til herhjemme i Danmark, forklarer han.

Også andre har fra start været kritiske overfor Baltic Pipe-planerne. Søndag kunne TV 2/Fyn for eksempel fortælle om Michael Jensen, der frygter for sit 18.000 kvadratmeter store drivhus. Ifølge planerne for Baltic Pipe, skal gasledningen nemlig løbe direkte igennem drivhuset.

Høringssvar skal indgå i konsekvensrapport

Miljøstyrelsen skal sammen med Energistyrelsen og Gaz-System, et polsk gas-selskab, gennemgå høringssvarerne. Nogle af dem kommer til at indgå i en miljøkonsekvensrapport, som Energinet og Gaz-System skal udarbejde i henhold til miljøvurderingsloven og indlevere til myndighedernes bedømmelse.

Vurderingen skal sikre, at arbejdet med gasledningen ikke er til unødig skade for naturen og miljøet.

Til efteråret 2018 vil rapporten komme til at danne udgangspunkt for en ny offentlig debat, lyder det fra Miljøstyrelsen. Derpå er det op til myndighederne at træffe beslutning om, hvordan Baltic Pipe-projektet skal gennemføres.

