Gaven til den der har alt: En cykel lavet af en whiskytønde

Hvad gør man med en whiskytønde der ikke duer til det den skal? Det havde cykelentusiasten og direktøren hos Ærø Whisky, Michael Nielsen, et svar på.

Det er en investering for livstid, hvis man putter sine sparepenge i en whiskytønde, der er tryllet om til en kvalitets-cykel.

Det siger Michael Nielsen. Han er direktør i niche-virksomheden Ærø Whisky.

Og ind i mellem står han med en tønde, der egentlig skulle være ædle dråber i, men hvor tønden af en eller anden årsag ikke duer længere.

Men i stedet for at skrotte tønden - som er en kostbar sag i sig selv - så fik Michael Nielsen en idé om, at forvandle tønden til en cykel.

- Så skal vi finde noget andet at bruge tønden til. Jeg er cykelentusiast, så jeg kontaktede en lille virksomhed i København, forklarer Michael Nielsen.

Håndbygget i tre eksemplarer

Cyklen er håndbygget og er indtil videre lavet i tre nummererede eksemplarer. Der er tønde nok til ti styk cykler og prisen er i luksusklassen: 40.000 kroner - men så følger der også whisky fra tønden med.

- Man får ejerskab af tønden med. Man får en flaske whisky med i købet og en flaske whisky de efterfølgende år. Så vi kobler den mere til vores destilleri - vi er ikke nogen cykelfabrik, siger Michael Nielsen.

Ps: Tønden havde nummer 27 og måtte lade livet fordi den var utæt.

Cyklen er bygget af en whiskytønde og indtil videre i tre eksemplarer. Direktør Michael Nielsen, Ærø Whisky, har sat sig på det allerførste eksemplar, mens nummer to i rækken er på vej til messe i Tyskland.

