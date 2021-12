Geder erstatter græsslåmaskinen: Græssende gedehold kommer til fynsk kommune

Projektet er stadig på forsøgsbasis, og i første omgang består gedeholdet af seks geder.

- Det er personalet i teknik og miljøafdelingen, der har afleveret deres julegaver, og i stedet får personalet andelsgeder til foråret. Det er lidt ligesom giv en ged, siger Charlotte Markvardsen.

Udover personalets julegaver har driften bidraget til de seks nye geder. Det er et personaleprojekt, hvor driftsafdelingen, som normalt vil slå græsset, hjælper til med flytning af gederne fra sted til sted.

Det bliver også et frivilligt projekt, hvor der opsættes en gedevagttelefon, som folk kan ringe til, hvis der er problemer med gederne. Her vil frivillige i forvaltningen stå til rådighed.

- Medarbejderne vil gerne arbejde for at øge biodiversitet og sikre et bæredygtigt plejeniveau af kommunens grønne områder og naturarealer også set i lyset af initiativerne med vildeste kommune og Vild med vilje-projekterne, siger afdelingslederen i Plan og natur.

Men et gedehold kan også blive ramt af udfordringer. De er sårbare over for koldt og vådt vejr.

- Geder er ikke gode i regnvejr, derfor får de en trailer med hø i, hvor kan de gå i ly. Vi skal have de basale behov på plads, før vi sætter dem ud, siger afdelingslederen.

Derfor bliver der tirsdag søgt om 150.000 kroner til en transportvogn/hus og flytbart hegn i byrådet i Nyborg Kommune.

Når gederne græsser i stedet for en græsslåsmaskine, bidrager gederne til biodiversitet. Det giver mulighed for at blomster og urter kan spire, og det tiltrækker bier og sommerfugle.