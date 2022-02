Studerende glade for genåbning: - Jeg glæder mig til at lære mine medstuderende at kende

Det er nu helt slut med mundbind på gangene på SDU i Odense, og det er de studerende glade for.

- Det betyder rigtig meget, det er selvfølgelig dejligt at man kan komme ud og være en del af studielivet igen, og at der er mennesker og liv på universitetet efter et par år med nedlukning, siger Malte Fenger Maron, der læser religionsvidenskab og historie på 6. semester.

Også Amalie Hervad-Jørgensen, der læser statskundskab på 4. semester, er begejstret for genåbningen. Hun pendler nemlig fra København til Odense, og nu hvor der ikke længere er restriktioner, så betyder det, at togturen bliver lidt lettere.

- Det er lidt hyggeligere at være på universitetet, når man ikke skal have mundbind på. Det gør det også lidt nemmere at tage til og fra universitetet i forhold til, hvis der er nogen timer, der bliver forsinkede, eller vi får tidligere fri, siger Amalie Hervad-Jørgensen.

Fysisk undervisning

Særligt det at være til stede fysisk på universitetet fylder meget for de studerende.

Under første nedlukning var al undervisning gjort online. Senere har noget af undervisning foregået fysisk på universitetet, men det har ikke altid været nemt at vide, hvordan undervisningen var tilrettelagt.