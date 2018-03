Gennem fire år: Mand anklaget for at forgribe sig på pige

Lørdag er en 48-årig mand blevet varetægtsfængslet. Ifølge anklageren er han sigtet for sexovergreb på pige.

En 48-årig mand fra Odense er blevet anholdt og sigtet for seksuelle overgreb mod en mindreårig pige.

Det siger senioranklager Jacob Thaarup, Fyns Politi.

Manden blev lørdag fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Odense. Her fandt dommeren mistanken mod ham tilstrækkeligt begrundet til at varetægtsfængsle ham i foreløbig fire uger.

Den 48-årige nægter sig skyldig og har kæret varetægtsfængslingen til Østre Landsret, oplyser Jacob Thaarup.

Anklage: Misbrugt gennem fire år

På grund af lukkede døre under grundlovsforhøret er det sparsomt med oplysninger om mistanken mod manden.

Der er kun få oplysninger om, hvad anklagemyndigheden mener, der er sket. Men pigen er tilsyneladende blevet udsat for det, der i straffelovens forstand hedder "andet seksuelt forhold end samleje".

Misbruget af pigen er ifølge anklageren sket på en adresse i Odense, og det har ifølge sigtelsen fundet sted gennem fire år.

Relationen mellem manden og den forurettede pige er ikke kendt.

Om pigen oplyses det kun, at hun var under 15 år, da hun blev udsat for overgrebene.

Det er nu op til landsretten at tage stilling til byrettens beslutning om at varetægtsfængsle manden.

