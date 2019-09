Alle eleverne spiller brætspil: Genoplivet tradition hitter på fynsk skole

I en tid, hvor spil i alle afskygninger er tilgængelige på ethvert tænkeligt tidspunkt, har et gammel brætspil fået en renæssance. Om ikke andet er skoleeleverne på Giersing Realskole blevet gode til skak.

Det har gjort skolen til Danmarksmester i skoleskak efter mindre end to et halvt år med fokus på spillet, og i weekenden var nogle af eleverne i Stockholm, hvor de deltog i Nordisk Mesterskab i skoleskak.

- Det styrker sammenholdet, at de kommer ud at spille nogle turneringer og oplever det sammen. Især holdskak, siger Chris Christiansen, der underviser i dansk, engelsk og altså også skak på Giersing Realskole.

Genoplivet tradition

Skak har også tidligere været en integreret del af at gå på Giersing Realskole. Men i en længere periode blev skolens elever ikke præsenteret for spillet i skoletiden.

- Det gik, som det tit og ofte gør med de her ting. Der er nogle ildsjæle, som enten stopper eller brænder ud, og så dør tingene meget hurtigt med dem desværre. Det var det, der skete her, siger Chris Christiansen.

Det ærgrede den unge lærer, som selv er vokset op med skoleskak. Derfor besluttede han sig for at genintroducere skak på skoleskemaet for sine elever.

- Jeg synes, det giver eleverne så meget på alle mulige parametre. Både kognitivt, socialt og personligt gennem sin udvikling som skakspiller, siger han.

Både skolens ledelse, hans elever og deres forældre var glade for initiativet.

- Så jeg er ikke blevet mødt med andet end lutter positivitet, siger Chris Christiansen.

Konkurrencer ikke et mål i sig selv

Det er en anden form for fordybelse, og det, tror jeg, er sundt for unge mennesker i dag Chris Christiansen, lærer på Giersing Realskole

Da projektet med skak i skoletiden begyndte for snart tre år siden, var det ikke et mål i sig selv, at skolen skulle blive Danmarksmester eller deltage i de nordiske mesterskaber. I stedet skulle alle skolens elever engageres i spillet.

- Alle elever på skolen kan spille skak. Det var et mål, vi satte. På skolernes skakdag har vi 600 elever, der spiller skak, siger Chris Christiansen.

På fjerde årgang har eleverne skak på skemaet, der er skak i skolefritidsordningen, og der er et valgskakhold. Derudover er skolen gået i gang med at arrangere skak i frikvartererne.

- Skak kræver et helt andet tempo, det derfor det er så godt for eleverne. De får noget ro på. Der er så mange gode dyder forbundet med skak, og eleverne lærer at være tålmodige og tænke, mens andre tænker, siger Chris Christiansen og fortsætter:

- Det er en anden form for fordybelse, og det, tror jeg, er sundt for unge mennesker i dag.

Til Nordisk Mesterskab i skolekskak kom skolens elever på en fjerdeplads.

Nogle af de ældre elever hjælper de yngre med at mestre spillet.