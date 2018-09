Genskabt skulptur genindvies på Stige Ø

Ingvar Cronhammars 12 ton tunge værk "Camp Fire" bliver indviet på Stige Ø fredag klokken 11. Kunstneren selv og formand for Odense Bys Kunstfond Anders W. Berthelsen vil stå for indvielsen.

Skulpturen blev i foråret 2017 ved en fejl skåret i stykker og skrottet. Skulpturen stod placeret på Munke Mose Allé i Odense ud for den tidligere tekniske skole, Syddansk Erhvervsskole.

Syddansk Erhvervsskole påtog sig straks ansvaret for at have fjernet skulpturen. Syddansk Erhvervsskole og Odense Bys Kunstfond, som i 1993 havde skænket "Camp Fire" til skolen, indgik en aftale om, at skulpturen skulle genopføres. Kunstfonden bidragede med 100.000 kroner, resten - et ukendt beløb - betaler Syddansk Erhvervsskole.

Odense Bys Kunstfond besluttede i samarbejde med Ingvar Cronhammar, at skulpturen skulle have en ny placering nær vandet, og valget er faldet på Stige Ø lige ud til Odense Kanal.

