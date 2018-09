Gensynsglæde: Hans Jørgen igen ombord på verdens ældste skoleskib

Der var mere liv på havnen i Assens, end der plejer at være. Flere hundrede fynboer var nemlig mødt op på kajen i Assens for at se en af dansk skibshistories store stoltheder.

For en enkelt dag besøgte danske Georg Stage, der er verdens ældste, civile skoleskib, nemlig havnen i Assens. Og her kunne de mange fremmødte skifte kajkanten ud med en tur på dækket.

En af dem, der var mødt op var Hans Jørgen Kyster fra Odense. Han er ikke bare en tilfældig skibsinteresseret - han er gammel elev på skoleskibet.

- Jeg havde set, at der var åbent hus hernede i Assens på mit gamle skoleskib Georg Stage. Jeg har besøgt det tidligere i andre havne, men nu efter renoveringen synes jeg, det kunne være sjovt at komme ned og se det igen, fortæller Hans Jørgen Kyster.

Jeg har lige forklaret mit barnebarn, at jeg har været placeret i masten i 1965 Hans Jørgen Kyster, gammel elev på Georg Stage

Og alle minderne fra livet ombord på Georg Stage kommer hurtigt tilbage til Hans Jørgen Kyster.

- Det er jo nostalgisk. Man drømmer sig lidt tilbage til det gamle. Jeg har lige forklaret mit barnebarn, at jeg har været placeret i masten i 1965, forklarer den gamle skoleskibselev.

Lise Honoré Jensen fra Assens har også været ombord på skoleskibet. Hun har ikke selv noget forhold til det gamle skoleskib med tre master, men det har hendes barnebarn. Barnebarnet sejlede for to år siden rundt med Georg Stage, og derfor besøgte hun i dag skibet. Og hun var meget imponeret.

- Jeg synes, det er så fint. Det er så velholdt. De, jeg har snakket med, har været rigtig tilfredse med skibet - også besætningen, siger Lise Honoré Jensen.

Tilbage i Assens

Georg Stage har faktisk tidligere i år været i Assens. Det gamle skoleskib forlod nemlig havnen i Assens tilbage i juni efter 9 måneders renovering på Assens Skibsværft.

Alt indvendigt i skibet har været taget ud for at blive repareret eller udskiftet, og så sat tilbage på plads. 25 medarbejdere fra Assens Skibsværft arbejdede i gennemsnit på skibet hver dag. Og derfor var det også en glad direktør for skibsværftet, der i dag tog imod det flotte skib efter en omfattende renovering.

- Det er jo skønt at se det komme ind i Assens Havn og vise sig frem, som det gør, siger Erling Pedersen, der er direktør for Assens Skibsværft.

De seneste fire måneder har Georg Stage været på togt rundt omkring i Danmark og Europa. Men det kunne ikke lade sig gøre uden Erling Pedersen og hans ansattes hårde arbejde.

- Selvfølgelig vil jeg tænke på det her skib i mange år. Vi vil aldrig glemme det, fordi det også har været hårdt, enormt hårdt, for dem, der har styret projektet, forklarer Erling Pedersen.

Det har kostet cirka 60 millioner kroner og utrolig meget tid at istandsætte Georg Stage, og for Asser Amdissen, der er direktør for Georg Stage, er det skønt endelig at være helt færdig.

- Det er fantastisk at stå her i dag og mærke, at nu er det klart og færdigt. Det er så godt et resultat, vi har fået ud af det, siger Asser Amdissen.

Også Hans Jørgen Kyster synes, at renoveringen af det gamle skoleskib er blevet flot.

Selvom forholdene for besætningen er blevet lidt bedre, end dengang han var elev på skibet, så er det ikke det vigtigste. For ham er oplevelsen ombord på skibet det vigtigste.

- Nu har jeg lige været rundt og kigge, og jeg kan godt se, at der er sket noget på de 50 år, siden jeg var med det. De har fået lidt bedre forhold i dag, men jeg kunne mærke på de unge mennesker her (eleverne ombord, red.), de synes jo stadigvæk, det er sjovt at være med, siger Hans Jørgen Kyster.

Georg Stage sejler mandag fra Assens og skal de kommende måneder besøge England, Spanien og Portugal.