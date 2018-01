Genvalgt borgmester: Der skal være butikscenter på udskældt grund

Nyborgs genvalgte borgmester, Kenneth Muhs (V), vil have erhverv på den såkaldte Lynfrostgrund i Nyborg. Spørgsmålet var et af de helt store i valgkampen og delte politikerne.

Diskussionen om, hvad der skal ske med den såkaldte "Lynfrostgrund" i Nyborg, var et af de helt store spørgsmål i valgkampen op til kommunalvalget den 21. november, men nu slår Nyborgs genvalgte borgmester, Kenneth Muhs, fast, at der skal være erhverv på grunden.

- Der skal laves erhvervsudvikling, for det er det sidste sted, vi har mulighed for at etablere erhverv. Også fordi der i det område er erhverv i dag. Derfor giver det rigtig god mening at fortsætte den udvikling. Blandt andet kan det nu lade sig gøre, fordi planloven er lavet om, så vi nu har muligheden for at komme videre. Den mulighed har vi ikke haft tidligere, siger Kenneth Muhs i et interview med TV 2/Fyn.

Plads til boksbutikker

Lige nu ligger Nyborg Lynfrost på den omdiskuterede grund, men tidligere har Tjærekompagniet ligget på grunden, der i dag er stærkt forurenet.

I løbet af valgkampen kom der flere bud på, hvad der skal ske med grunden. Nogle vil have grunden renset, andre vil have boliger, mens borgmester Kenneth Muhs og Venstre helst ser, at der kommer erhverv på grunden.

- Nu går vi ud i samarbejde med både de handlende og med borgerne, som er ret væsentlige i den her sammenhæng, da der jo er kunder i et potentielt indkøbscenter. Det som Venstre og andre har talt om er de her boks-butikker, som eksempelvis Power, El-Giganten eller Biltema, som vi ikke har plads til i midtbyen i Nyborg, fortæller Kenneth Muhs.

Socialdemokrater afviser butikscenter

Ideen om et butikscenter blev katerogisk afvist af socialdemokraterne i valgkampen på grund af bekymringer for, hvilke konsekvenser det har for handelslivet i centrum af Nyborg. Men borgmester Kenneth Muhs afviser bekymringerne.

- Der er ikke nogen som siger, at vi skal gøre noget, som skader vores midtby. Tværtimod har vi netop på et økonomiudvalgsmøde besluttet at sætte flere penge af til at gøre noget for midtbyen, siger Kenneth Muhs.

På trods af at der er gift på grunden, er den ikke på regionens liste over forurenede grunde, der skal renses, da giften ikke truer drikkevandsressourcer.

Der er stadig frysehus i nogle af bygningerne på grunden, som er ejet af Philipsen Gruppen. Philipsen Gruppen vil gerne udvikle erhverv på grunden med store temabutikker.