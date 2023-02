Se video: Georg Gearløs-typer opfinder kæmpestøvsuger

Gorm Flittners opfindsomhed er nu blevet et vigtigt værktøj i Assens Kommune.

Den opfindsomme medarbejder i kommunens Tekniske Ejendomsserviceteam har nemlig sammen med kollegaen Lars Peter Dinesen og Glamsbjerg Maskincenter udviklet en kæmpe støvsuger.

Den fikse idé gør ikke bare hårdt arbejde lettere, men formindsker også arbejdstiden.

- Det er blevet væsentligt nemmere, at fjerne blade. Samtidig sparer vi ryg, arme og nakke for en masse løft, og så sparer vi også en masse skridt med trillebør, som også er hårdt for ryggen i længden, fortæller Lars Peter Dinesen.

- Det, der før tog to dage, tager nu kun en halv dag, tilføjer Gorm Flittner.

Gorm Flittners støvsuger er nemlig en gigantisk løvsuger, som kan løse en opgave så jordnær som opsugning af nedfaldne blade.



- Det er jo sjovt, når der går Georg Gearløs i den, og vi i fællesskab udvikler på de idéer, vi får på tværs af skolerne, fortæller Gorm Flittner.

Herunder kan du se Gorm Flittners kæmpe løvsuger: