Gerd venter halvandet år på høreapparat: - Det er ydmygende

For godt et år siden tabte 83-årige Gerd Barkou sit høreapparat. Siden har hun ventet på en ny tid på OUH. Hun kan få nyt høreapparat 21. november 2019.

Gerd Barkou fra Odense skal have nye høreapparater. Hun er blevet indkaldt til undersøgelse på Odense Universitetshospital 21. november 2019.

Dermed venter hun, som mange andre borgere i Region Syddanmark, længe på at få hørelsen tilbage.

Ventetiden på at komme til den første høreundersøgelse i regionen er mellem 36 og 123 uger lang. På OUH venter man 121 uger.

- Det er ydmygende, og jeg bliver rigtig ked af det. Jeg synes i forvejen, at det er besværligt at blive ældre, fordi man ofte føler, man bliver en belastning på en eller anden måde, og når man så heller ikke kan høre noget - så er den gal, siger Gerd Barkou.

00:14 Det er svært at blive gammel, mener 83-årige Gerd Barkou. Det er endnu sværere, når man ikke kan høre. Luk video

Hun tabte sit venstre høreapparat på en cykeltur med hunden Binni for godt et år siden.

- Men der snakker jeg ikke rigtig med nogen, så det lagde jeg ikke mærke til. Det var først om aftenen, da jeg skulle i seng. Da manglede jeg det ene, siger Gerd Barkou.

Gerds store handikap

Det højre har hun stadig, men det er ikke brugbart uden forbindelse til det venstre. Derfor har hun blandt andet måtte melde fra til familiefester og andre store sammenkomster.

- Det er et kæmpehandikap, og jeg bliver rigtig ked af det, for man bliver meget isoleret. Folk bliver sure eller irriterede, når jeg ikke kan høre, fortæller Gerd Barkou.

Den 83-årige kvinde har været afhængig af sine høreapparater i ti år. Ligesom hun ikke kan gå uden sine briller i to år, har hun også svært ved at undvære hjælpemidlerne i ørene, men det må hun indstille sig på.

- Jeg har lige talt med sygehuset i går for at høre, om det dog ikke kunne fremskyndes lidt. Jeg fik bare et svar, at det kunne det ikke, for det var der ikke mulighed for, fortæller Gerd Barkou.

Pensionisten kunne end ikke komme på afbudslisten. Beskeden lød, at også den er fuldt op.

- Jeg synes, det er at påføre os en smerte, som ikke er rimelig, og man føler sig degraderet. Jeg har arbejdet i 40 år som sygeplejerske og knoklet for at få tingene til at hænge sammen, og belønningen er hen i en skraldespand. Man føler sig lidt som sat i en skammekrog. Der kan du stå, og så kan du ellers tage den med ro og vente. Der er ingen omsorg. Slet ingen, mener Gerd Barkou.

Det er muligt selv at købe høreappater gennem private klinikker. Det har Gerd Barkou ikke råd til.

00:27 Gerd Barkou mistede sit ene høreapparat for knapt et år siden. Hun kan komme til ny høreundersøgelse 21. november 2019. Luk video