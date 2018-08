Gerningsmand planlagde kast fra motorvejsbro

Ravnebjerggyden blev formentlig udset som et godt sted at kaste fra, da en person smed en genstand ud over motorvejsbroen ved Blommenslyst tirsdag aften.

Fyns Politi arbejder med en teori om, at en gerningsmand specifikt udvalgte Ravnebjerggyden, da en genstand tirsdag aften omkring klokken 21 blev smidt ned på motorvejen ved Blommenslyst. Det fortæller vicepolitiinspektør Jørgen Andersen til TV 2/Fyn. En knytnæve-stor genstand ramte taget på en personbil, men ingen personer kom til skade. - Vi har en klar opfattelse af, at man ikke bare kører hen og dumper noget ud over broen, uden at man har været i området før, siger han. Læs også Fyns Politi spørger efter hjælp efter nyt stenkast Samtidig fastslår vicepolitiinspektøren, at genstanden bevidst er kastet ud over motorvejsbroen. - Vi må sige, at der ikke er noget i omstændighederne, der tyder på et uheld, fortæller Jørgen Andersen. Derfor vil Fyns Politi fortsat gerne høre fra folk, der har været i området omkring Ravnebjerggyden helt op til en uge, inden bilen blev ramt tirsdag. Hvem ved noget? Siden onsdag har politiet modtaget omkring 30 henvendelser omkring Ravnebjerg-kastet. Disse oplysinger sorteres efter "meget interessante" og "uden relevans". - Jeg vil sige, at 70 procent af henvendelserne er nogle, vi skal følge op på. Det er henvendelser om specifikke, mistænkelige personer, som man ikke mener hører til i området, og andre har ringet og sagt, de har været der, fortæller Jørgen Andersen. Vicepolitiinspektøren har derfor også en fornemmelse af, at nogen ved noget om det nyeste kast. - Så hvis man har et tip på en navngiven person, hører vi rigtig gerne om det. Sikrede spor Onsdag aften ledte politiet og hunde efter mulige spor langs motorvejen. Først var motorvejen lukket en time i vestgående retning og efterfølgende en time i østgående retning. Læs også Politiet vil ikke oplyse, hvad der er fundet ved fynsk motorvejsbro Jørgen Andersen vil ikke fortælle TV 2/Fyn, hvor mange genstande eller hvilke der blev fundet onsdag aften. Dog vurderer han ikke, at det bliver nødvendig at sende hundene ud på endnu en snusetur i området. - Vi har ikke planer om at skulle ud og søge mere. Vi er rimelig sikre på, at området er afsøgt 100 procent, siger vicepolitiinspektøren. TV 2/Fyns reporter på stedet så blandt andet, at uniformerede betjente sikrede en skruetrækker og en champagneflaske, men Jørgen Andersen har ingen kommentarer til, om genstanden, der ramte bilen, er fundet.