Grund i historisk kvarter er endeligt taget ud af lokalplan

Det fik i marts beboerne i området til at foreslå at anlægge en klimahave i stedet for at bygge højhusene.

- Det er en protest mod de byggeplaner, der er, for jeg synes ikke, at man viser området respekt med det byggeri, sagde Hans Toksvig Larsen, der er arkitekt og talsmand for foreningen By og Vand Odense, der er én af foreningerne bag forslaget, til TV 2 Fyn i marts.

Forslaget om klimahaver tog grundejerforeningen med på By- og Kulturudvalgsmødet tirsdag. Ifølge Flemming Bonavent Hansen fik forslaget en lidt blandet respons.

- Det lød som om, at nogen syntes, at det var en glimrende idé, fortæller han.