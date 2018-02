Ghettoen forsvandt: Navneskift fik indkomsten til at stige

En navneforandring og en renovering ændrede alt i det daværende Ishøjplanen. Venstre vil gøre det samme i Vollsmose.

I 2005 havde nyindflytterne i Ishøjplanen, der ligger på den københavnske vestegn, en gennemsnitsindkomst på 332.642 kroner årligt.

Året inden begyndte renoveringen af ghettoen, og samtidig skiftede boligområdet navn fra Ishøjplanen til Vejleåparken. Siden da er husstandsindkomsten steget.

Det viser nye tal fra Boligforeningen AAB ifølge fagbladet Boligen.

11 år efter den første opgørelse var den gennemsnitlige indkomst for nyindflyttere i kvarteret i 2016 steget til 506.525 kroner. I dag optræder Vejleåparken ikke længere på regeringens ghettoliste.

Nyt navn til Vollsmose

Står det til Venstre skal Vollsmose i Odense ligesom Vejleåparken have en gennemgribende makeover.

Partiet ønsker et nyt navn til området, da det nuværende ifølge Venstre associeres med kriminalitet. Der skal være flere ejerlejligheder, flere boligblokke skal rives ned, og en mentorordning for kvarterets unge skal etableres.

- Det hilser jeg velkommen. Jeg støtter ændringer af Vollsmose, så det bliver en bedre bydel, der kan få noget bedre omtale, siger Quasim Ahmed, der ejer den populære Q's Barbershop i Vollsmose.

Han tror dog ikke, at et nyt navn kan gøre det alene, men mener at det er et godt sted at begynde.

- Vi skal jo starte et sted for at se, hvad vi kan ændre for at få en bedre bydel. Derfor synes jeg, at det er en god start. 'Vollsmose' betyder jo ikke, at der er vold, men hvis der er vold her, vil mange sammenkæde vold og Vollsmose. Så det kunne være rigtig godt at få ændret det navn, siger han.

- Ikke nok med fysisk renovering

Det støtter Christian Høgsbro, der er direktør i Boligforeningen AAB, som brugte 1,2 milliarder kroner på renoveringen af Vejleåparken.

- Ishøjplanen fik en klang af beton, indvandrere og vestegnsghetto - faktisk noget af den samme negative klang, som Vollsmose og Gellerupparken har i dag. Det var ikke nok med en fysisk renovering. Der skulle også en mental renovering til. Derfor besluttede vi at skifte boligområdets navn og de associationer, der knyttede sig til det i 2008, da renoveringen var færdig. Siden da har den gennemsnitlige indflytterindkomst været støt stigende, fortæller han til fagbladet Boligen.

Han tror derfor også på, at en renovation af Vollsmose kan glæde områdets beboere.

- Jeg kan sagtens følge, at man taler om at ændre navnet Vollsmose, for der er en negativ og dårlig klang forbundet med det. Hvis man virkelig vil gøre op med et boligområdes image, kan det at italesætte det som nyt, anderledes og attraktivt være en vej at gå, siger Christian Høgsbro.

I Odense NØ, der blandt andet tæller Vollsmose, har indbyggerne en gennemsnitlig årlig indkomst på 173.700 kroner.