Ghettoplan: Staten truer med at overtage ghettoer

Siden 1994 har skiftende regeringer fremlagt fem aftaler, der skulle rette op på socialt udsatte boligområder.Regeringen fremlægger torsdag en ny ghettoplan. Den skal med statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) ord "afvikle ghettoerne helt".I sin nytårstale løftede statsministeren sløret for, at det blandt andet vil indebære nedrivning af bygninger, spredning af indbyggere og tidligere daginstitution for nogle børn.Det bliver den sjette ghettoplan siden 1994. Her følger et overblik over de tidligere planer:* 1994: GhettoaftaleDen S-ledede regering fremlagde en ghettoplan med 30 initiativer, der skulle hjælpe socialt belastede boligområder.* 2000: Handlingsplan mod ghettodannelserSR-regeringen forstærkede indsatsen "for at undgå yderligere ghettoisering og forslumring". Blandt andet med mere fleksible udlejningsregler for at få en balanceret beboersammensætning.* 2004: Strategi mod ghettodannelserMed aftalen introducerede VK-regeringen blandt andet en model for anvisning af almene boliger, der gav kommuner mulighed for at afvise kontanthjælpsmodtagere, hvis det øger belastningen af boligafdelingen.Derudover indeholdt planen en række integrationsinitiativer om kriminalitetsforebyggelse og lektiehjælp samt nedsættelsen af et ghettoudvalg, Programbestyrelsen, der i 2008 kom med 15 anbefalinger.* 2010: GhettoaftaleVK-regeringens anden ghettoplan indeholdt 32 initiativer. Blandt andet "strategisk nedrivning af boligblokke", stop for anvisning af flygtninge til ghettoer og mulighed for at give ressourcestærke beboere fortrinsret.Obligatorisk dagtilbud til tosprogede børn uden for dagtilbud, flere forældrepålæg, udvidet adgang til tv-overvågning og hurtig behandling af sager med unge uromagere.* 2013: "Udsatte boligområder - de næste skridt"SRSF-regeringens ghettoplan gav blandt andet boligorganisationerne bedre muligheder for at skride ind over for lejere, som chikanerer naboer.Planen skulle også gøre det nemmere at åbne socialøkonomiske virksomheder og mindre dagligvarebutikker i ghettoerne. Den tilføjede også to nye kriterier til VK-regeringens ghettoliste: uddannelse og indkomst.Kilder: Regeringen.dk , Ritzau, Berlingske.