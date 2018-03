Ghettoudspil: Børn i Vollsmose skal tvinges i daginstitution

Børn i ghettoer som Vollsmose skal gå i børnehave, så de kan lære sproget, før de kommer i skole.

Regeringens nye ghettoudspil blev præsenteret tirsdag, og her lagde statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) vægt på, at beboerne i ghettoer som Vollsmose i Odense skal blive bedre til dansk.

Derfor skal alle børn i Odense-bydelen gå i daginstitution, så de lærer sproget.

- Man skal gå i daginstitution, når man bor her (i en ghetto, red.). Det er ikke et krav, vi stiller til familier rundt omkring i hele landet, men i de her boligområder, siger vi, at man skal gå i daginstitution, siger Lars Løkke Rasmussen.

Derudover skal børnene også sprogtestes, når de kommer i skole - allerede fra børnehaveklassen.

Sådan foregår sprogtest af små børn

Ved at have gået i daginstitution vil det hjælpe børnene med at lære dansk, før de kommer i skole.

- Man skal ind i en børnehave eller vuggestue for at lære sproget. I børnehaveklassen skal man op til nogle test, der sørger for, at man finder ud af, om man er i stand til at tale dansk på et godt nok niveau, siger økonomi- og indenrigsminister Simon-Emil Ammitzbøll-Bille (LA).

- Er man ikke det ved den første test, får man noget hjælp, så man kan blive bedre til det. Er man ikke god nok efter hele børnehaveklassen, får man en chance til ved at gå i børnehaveklasse én gang til og prøve at lære sproget ordentligt, forklarer han.

Analyse: Handlefrihed tages fra kommuner

Ifølge TV 2/Fyns Christiansborg-redaktør, Thomas Funding, betyder ghettoudspillet, at en del af kommunernes handlefrihed bliver taget fra dem, og det vil vække opsigt i Odense.

- Nu går vi fra, at det var en mulighed, at man for eksempel kunne give et pålæg om, at småbørn skulle i daginstitution, hvis det var nødvendigt - til at nu skal der gives et pålæg om, at de skal i daginstitution, siger Thomas Funding.

- En del af kommunernes handlefrihed bliver taget fra dem, og det vil vi helt sikkert også høre fra politikere og borgmestre - ikke mindst i Odense, hvor man vil høre dem beklage sig. De mister noget handlefrihed, og de bliver styret kraftigere, og det bliver med en trussel om, at hvis de ikke formår at løfte opgaven, bliver ansvaret mere eller mindre taget fra dem, forklarer Thomas Funding.

Regeringens plan er et forsøg på at gøre op med de "huller i danmarkskortet", der ifølge Lars Løkke Rasmussen er opstået i takt med den ikke-vestlige indvandring.

Problemerne skal også løses ved at ændre beboersammensætningen i de hårdest belastede boligområder.

Udspillet skal nu forhandles med Folketingets partier. Her skal regeringen forsøge at samle flertal for forslagene, før de kan blive omsat til lovgivning.

