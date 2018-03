Giftigt vand fosser ud af fynske haner

Ukrudtmidlet desphenyl-chloridazon løber ud i flere fynboers haner. Drikkevandet i Søndersø indeholder 15 gange mere end de tilladte 0,1 mikrogram per liter.

Det danske drikkevand er foruenet som aldrig før påvist. Særligt på Fyn er drikkevandsboringerne ramt. Knap hver sjette gang, der er taget en prøve på Fyn, er mængden af giftstoffet desphenyl-chloridazon over det tilladte.

I Søndersø Vandværk har den seneste boring vist, at rester af ukrudtsmidlet ligger 15 gange højere end de tilladte 0,1 mikrogram per liter vand. I Melby-Kærum Vandværk i Assens Kommune overskrides grænseværdien 90 gange, mens det i Nordfyns Vandværk overskrides 50 gange.

Det viser et netop offentliggjort notat fra Geus - De Nationale Geologiske Undersøgelser Danmark og Grønland.

Søndersø Vandværk: Vi er mere sarte i dag

På vandværket i Søndersø tjekker Bjarne Nørgaard op på målingerne.

- Det er bare ærgerligt, men der er ikke nogen, der har vidst det. Tidligere blev der ikke analyseret så meget, men i dag er man blevet mere sarte over for stoffer, siger Bjarne Nørgaard.

02:30 Se hele tv-indslaget om vandværker på Fyn. Video: Alex Syric Luk video

Læs også Se kortet: Fynske vandværker finder gift i drikkevandet

Desphenyl-chloridazon blev anvendt i Danmark som ukrudtsmiddel til roer, rødbedder og løg indtil 1996, hvor det blev forbudt at bruge. Det er fortsat godkendt i de fleste andre EU-lande. Først i 2017 begyndte man at måle efter giftstoffet i Danmark, og forureningen har vist sig værre end først antaget.

- Alt tyder på, at vi står med den mest omfattende grundvandsforurening i Danmark nogensinde. De nyeste resultater viser, at problemet med sprøjtemidlet er landsdækkende, at flere hundrede vandværker er ramt, og at forureningen ligger dybt i grundvandsmagasinerne, siger direktør i interesseorganisationen Danva, Carl-Emil Larsen.

Er det skadeligt?

Flere fynske vandværker har lukket boringer, hvor grænseværdien af desphenyl-chloridazon er overskredet. Der er dog ingen grund til bekymring, hvis ukrudtsmidlet alligevel fosser ud af vandhanen.

Giftstoffet er ikke umiddelbart sundhedsfarligt at indtage, ligesom stoffet ikke er øjen- eller hudirriterende eller allergifremkaldende. Desphenyl-chloridazon er heller ikke skadeligt for arveanlæggene. Det er ikke kræftfremkaldende og ikke skadeligt for forplatningen eller fostre.

Ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed skal man drikke flere hundrede liter af det forurenede vand dagligt, før det kan have en sundhedsskadelig effekt.