Sara Steinmann Madsen, der stod bag et stressprojekt i Et sundere Fyn, ærgrer sig over den manglende opbakning fra fynboerne.

Mandag aften blev det afgjort, at vinderen af Et sundere Fyn og dermed en million kroner gik til forskning i stofskifte.

Det ærgrer Saga Steinmann Madsen, der er ingeniør og ph.d.-studerende. Hun stod bag et forskningsprojekt i stress, der måtte nøjes med andenpladsen og dermed gik glip af millionen.

- Jeg er rigtig ærgerlig over, at vi ikke fik den. Det ville have givet noget ro i et stykke tid og nogle hurtigere resultater, siger Saga Steinmann Madsen.

I løbet af den seneste uges tid har fynboerne kunnet stemme på fire forskningsprojekter.

Alle taler om stress

Vinderen - forskningsprojektet i stofskifte - fik over halvdelen af stemmerne og dermed mere end de andre projekter tilsammen.

Læs også Vinder af en million kroner: - Det er helt vildt

00:27 Se øjeblikket, hvor det bliver afsløret, hvem der får millionen. Luk video

Stressforskningsprojektet fik 20,6 procent af stemmerne, og selv om Saga Steinmann Madsen havde håbet at løbe med sejren, er hun ikke overrasket over udfaldet.

- Stress er noget, alle taler om, men ingen gør noget ved, så nej, det overrasker mig ikke, siger Saga Steinmann Madsen, der til gengæld glæder sig på folkene bag vinderprojektets vegne.

Pengene til projektet skal findes

Selv om millionen glippede i denne omgang, har hun fået meget ud af at være en del af Et sundere Fyn.

- Det har været fantastisk at få lov til at være med til at formidle, fortæller Saga Steinmann Madsen, der regner med, at projektet lever endnu, selv om projektet ikke fik fynboernes opbakning i Et sundere Fyn.

Hvordan kommer projektet i spil, når I ikke fik pengene?

- Vi skal have pengene et andet sted fra, og det må vi se, om vi kan få, fortæller hun.

Vinderen blev fundet ved en prisuddeling mandag aften i Cortex Park ved Syddansk Universitet. 6.891 stemmer blev afgivet i alt.