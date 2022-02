Corona sender fynsk rejseselskab i rødt: Færre ansatte efter nyt underskud

- Nedlukningen af Danmark og Europa holdt i det store hele frem til forsommeren 2021, hvor vaccinationer blev mere og mere udbredt, coronapas blev indført, og antallet af smittede begyndte at falde. Efter at flere europæiske lande igen åbnede deres grænser, var det igen muligt at sende gæster afsted. Dette skete dog i et meget begrænset omfang i forhold til en ”normal” sommer, da mange danskere allerede havde besluttet at holde ferie i Danmark, skriver Gislev Rejser i sit regnskab.

Selskabet modtog delvis kompensation for faste omkostninger og løn på i alt 5,4 millioner kroner, men har samtidig tilbagebetalt 1,8 millioner kroner på grund af ændrede retningslinjer fra Rejsegarantifonden.

Året i forvejen fik Gislev Rejser et underskud på 14,4 millioner kroner.

I forhold til året i forvejen faldt antallet af heltidsansatte medarbejdere fra 45 til 29.

Gislev Rejser har i løbet af regnskabsåret fået tilført ny kapital på 3,5 millioner kroner fra ejerne.

Selvom der fortsat er stor usikkerhed, om corona-situationen i Europa i forhold til, hvornår landene lukker helt op, forventer Gislev Rejser, at der kommer bedre gang i rejseaktiviteten, og at driftsresultatet kommer til at se bedre ud i indeværende regnskabsår.

Selskabets egenkapital - formue - er på godt 10 millioner kroner.

Det tidligere familieejede Gislev Rejser er i dag ejet af Aller Leisure i København.