Komite til minister: - Giv os 13 kilometer motorvej

En udvidelse af Fynske Motorvej er mærkesag for E20-komiteens arbejde, og derfor mødtes repræsentanter for komiteen fredag med den nye transportminister Benny Engelbrecht (S).

Formand for E20-komiteen Carina Christensen, administrerende direktør i ITD, og Johannes Lundsfryd, borgmester i Middelfart Kommune, fremlagde på mødet ønsket om at udvide de 13 km syd om Odense lige så snart den igangværende udvidelse vest for Odense er færdig.

- Stykket er den mest trafikerede strækning på E20, og problemerne bliver ikke mindre, når motorvejen på Vestfyn er udvidet, og når det bliver billigere at køre i bil over Storebælt, siger Carina Christensen i en pressemeddelelse.

- Derfor vil en udvidelse syd om Odense give den fulde effekt af Vestfyns-udvidelsen. En udvidelse er til gavn for hele Danmark, for vi har længe kunne se en meget alvorlig flaskehals i infrastrukturen på tværs af Danmark, siger hun.

Forhandlinger om en ny infrastrukturplan

Transportminister Benny Engelbrecht (S) indleder til efteråret politiske forhandlinger om en ny infrastrukturplan, og derfor er det vigtigt for E20-komiteen at få rettet ministerens øjne mod den fynske motorvej.

I følge E20-komiteen er den Fynske Motorvej ikke kun et regionalt problem, den er et nationalt problem, fordi 84 procent af al personbiltrafik og 94 procent af al lastbiltrafik mellem Øst- og Vestdanmark kører på E20. Strækningen er dermed hovedfærdselsåren i det danske motorvejsnet.

Strækningen fra Odense V til Nr. Aaby er i gang med at blive udvidet fra fire til seks spor. Derfor mener borgmester Johannes Lundsfryd (S), at det er nu, der skal sættes gang i den næste fase.

- Det er sund fornuft, at når gravemaskiner, asfaltmaskiner og lastbiler er færdige med udvidelsen af motorvejen på Vestfyn, så fortsætter de direkte til etapen syd om Odense, siger Johannes Lundsfryd.