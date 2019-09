Glad OB-målmand efter uventet udesejr: - Det er sgu stærkt

OB tog en flot 1-0-sejr i over FC Midtjylland, da de søndag eftermiddag var på visit i Herning i Superligaen.

Tidligere har OB haft det svært mod de stærke midtjyder, og derfor var søndagens lidt overraskende OB-sejr en endnu større gevinst efter en periode med svingende resultater.

Læs også Kæmpe overraskelse: OB besejrer tophold på udebane

- Det betyder ekstra meget. Det er ikke lige et sted, vi regner med at få super meget med fra. Så at vi også kan bevise over for os selv, at vi kan spille op med alle, og vi kan lave gode præstationer mod alle, det giver noget til holdet, det er jeg helt sikker på, siger OB’s blot 20-årige målmand, Oliver Christensen, til klubbens hjemmeside.

Fynboerne var trykket langt tilbage i den sidste halve time, men formåede at stå imod topholdets pres. Og så blev Bashkim Kadriis flotte langskudsmål efter en times spil udslagsgivende.

- Det er selvfølgelig dejligt, at vi får tre point, og jeg personligt selv leverer en fin præstation. Men jeg synes, at vi står godt nede bagved, også selv om de trykker helt vanvittigt på med fire-fem kæmpe folk til sidst. Der står vi imod, og det er sgu stærkt, siger Oliver Christensen.

Havde marginalerne

OB-træner Jakob Michelsen var efter kampen meget tilfreds med det, han så fra sit mandskab.

Læs også Minut for minut: Sådan forløb kampen mellem FC Midtjylland og OB

- Jeg synes, spillerne skal have kæmpe ros for at følge den game-plan, vi havde lagt. De første 75 minutter spiller vi til UG med kryds og slange, hvor den foregår fuldstændig på vores præmisser. Det sidste kvarter skal vi prise os lykkelige for, at vi kunne fighte den hjem, og at vi havde de marginaler, der skulle til, siger OB-træneren til ob.dk.

OB’s næste kamp er på hjemmebane mod Horsens søndag 6. oktober klokken 14.