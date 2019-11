Glæde i Nyborg efter comeback til motionsløb over Storebæltsbroen

Det bliver igen muligt for motionsløbere at krydse Storebæltsbroen til fods, og det vækker glæde i Nyborg.

- Vi er først og fremmest glade for det, og så glæder vi os til at kunne vise alle vores deltagere broen og de oplevelser, der er på broen, siger Carl Haals, der er medarrangør af Broløbet Storebælt.

- Det er en kæmpe oplevelse at komme over broen til fods, forsikrer han.

Derfor lukkede løbet

20. juni 2020 vil motionsløbere igen kunne løbe over Storebæltsbroen, når der bliver afholdt broløb for første gang i tre år.

Broløbet har ikke været afholdt siden 2017, da daværende transportminister Ole Birk Olesen fra Liberal Alliance lukkede for løbet af frygt for trafikkaos.

Men i juli varslede den nye transportminister, socialdemokraten Benny Engelbrecht, at det igen ville blive muligt.

Risiko for trafikkaos på broen

Og første gang bliver så til sommer.

- Vi får lov til at løbe i det sydlige spor, og bilerne kører i det nordlige spor, og dér bliver dobbeltrettet trafik i de timer, hvor vi løber, fortæller Carl Haals.

Fartgrænsen på broen vil i den forbindelse blive sat ned, så bilisterne kan forvente forlænget rejsetid.

Hvad vil du sige til de bilister, der er trætte af eventuelt kaos på broen?

- Det gør der jo ikke. Det håber vi ikke, for det eneste, der kan skabe kaos, er, at der kommer et trafikuheld, som gør, at der er nogle biler, der må transporteres væk fra kørebanen, siger Carl Haals.

- Vi vil gøre bilisterne opmærksomme på, at der er trafik, der er dobbeltrettet i perioden, og vi anbefaler folk at komme enten før eller efter. Det har fungeret godt i 2017.

Det vil være ottende gang, at der er løb over Storebæltsbroen. Det første løb var i 1997 - året inden at broen blev åbnet for biler.

Op til 9.000 løbere kan få lov at krydse broen. Tidligere har der været over 12.000 løbere.