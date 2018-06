Glædestårer og store smil: Handicappede festede med Kandis Johnny

For 20. gang inviterede Svendborg Handicap Festival til fest for fynske handicappede. De tog invitationen alvorligt og festede igennem

Musikken brager ud af højtalerne på Den Blå Gård i Svendborg. På scenen står Johnny Hansen fra Kandis og hans far Bjørn Hansen. Men de to populære dansktop-sangere er landt fra de eneste.

De er nemlig omgivet af folk, der danser og skråler med på sangene. For til dagens mange koncerter er det både kunstnere og gæster, som giver den gas på scenen.

Festen er arrangeret af Svenborg Handicap Festival, der inviterer handicappede fra hele Fyn til musik, mad og hyggelidt samvær.

I dag er 250 mødt op. Én af dem er Nicolai Johansen fra Byhaveskolen i Svendborg.

- Man har en rigtig god stemning og hører noget god musik. Folk er glade, alle hygger sig og der er ikke nogen, der kommer op at slås. Man møder nye mennesker, fortæller Nicolai Johansen.

Han har været til festivalen de sidste fire år - tre af dem har han optrådt med skolebandet Olfert & G-Strengene.

- Man får en hel anden stemning, når man står oppe på en scene, som jeg altid plejer at elske, forklarer Nicolai Johansen.

Handler om glade ansigter

Jan Jensen ejer Den Blå Gård, og det var ham, der tilbage i 1998 fik idéen til en festival. Drømmen for ham var at skabe en festival med glade ansigter. Og dagens festligheder taler sit tydelige sprog.

Jan Jensens mission lykkedes.

- Der er så meget livsglæde. Det er jo en fornøjelse. Det er glade mennesker, konstaterer Jan Jensen.

To af kunstnerne til dagens koncerter er Bjørn og Johnny - måske bedre kendt fra deres egne bands Bjørn & Okay samt Kandis. De har begge været med så mange gange, at de ikke helt kan huske, hvor mange det er blevet til.

For dem er det en kæmpe oplevelse at optræde på festivalen.

- Det er jo et fantastisk publikum, som ikke har problemer med at vise deres begejstring. Den er meget spontan. Det er lige før, du ikke skal arbejde stemningen op her. Stemningen er der fra start - modsat mange andre koncerter, fortæller Johnny Hansen.

Hans far - og makker på scenen - er enig.

- De er jo med lige med det samme, og det smitter af på os. Vi kommer også i godt humør lige med det samme, så det betyder meget for os, siger Bjørn Hansen.

Efter 20 år med Svendborg Handicap Festival er Jan Jensen både stolt og rørt.

- Det er glædestårer. Det er fantastisk, siger en tydeligt rørt idémand.

Glædestårer er det ikke helt blevet til for Simon Jørgensen. Men ét bredt smil er ikke til at tage fejl af. Dagens fangst er helt i top. En autograf fra både Kandis Johnny og Stig Rossen.