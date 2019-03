Det er så koldt derude: Glatte fynske veje fra morgenstunden

Der kan være glatte veje mange steder på især de syd- og midtfynske veje mandag morgen.

Det har været ned til minus tre grader i løbet af natten, og derfor er vejene blevet saltet flere steder på Fyn i løbet af natten.

Det fortæller Vejdirektoratet tidligt mandag morgen.

Men i løbet af dagen er der gode chancer for, at solen begynder at kigge lidt igennem det skydække, der mandag morgen ligger tæt over Fyn.

- Temperaturen kan stige til omkring en seks-syv graders varme. Det bliver nok overvejende mest skyet til at starte med, men eftermiddagen ser altså ganske pæn ud, siger TV 2 Vejrets Anders Brandt.

Læs også Vådt forårsvejr fortsætter: Marts er på rekordkurs

I nat kommer temperaturen ned mellem to graders frost og tre graders varme.

Vejrværten råder derfor til, hvis man altså har mulighed for det, at komme ud og nyde solen, for der bliver slet ikke samme muligheder for at se den i de kommende dage.

- Der står den på en helt anden slags vejr, siger Anders Brandt.

Slud og tøsne

Tirsdag kommer der en front ind over Fyn fra syd, og med sig bringer den igen en masse blæst og ikke mindst både slud og tøsne.

- Størst chance for reel sne er der på højdedragene på Vestfyn eller måske i Svanninge Bakker. Det fortsætter også onsdag, nok mest med regn som det, der kommer ned fra oven, siger Anders Brandt.

Men inden vi kommer så langt, venter altså en mandag med mulighed for regn- eller sludbyger.