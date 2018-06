God buskultur giver en god bustur

Smil smitter. Også når du kører med bussen. Fredag lancerer FynBus en kampagne, der har fokus på den gode bustur under temaet "smil smitter - god bustur".

Fredag den 1. juni sætter FynBus fokus på den gode bustur. Igennem det sidste halve år har FynBus arbejdet med projektet ”10 bud om den gode bustur”.

Trafikselskabet har spurgt sine kunder og chaufførerne om, hvad de selv kan gøre for, at begge parter får en så god bustur som overhovedet muligt. Det viser sig, at smil smitter.

Den gode bustur kræver, at kunden møder en imødekommende og gerne smilende chauffør, når kunden stiger på bussen. FynBus’ undersøgelse viser også, at chaufførerne ønsker, at kunderne smiler og anerkender dem, når de stiger ombord.

Læs også Fynbus taber passagerer: Især er Odense bymidte ramt

Derfor starter FynBus i dag en adfærdskampagne, som blandt andet fokuserer på, hvor vigtigt det er at anerkende hinanden, når chauffører og kunder møder hinanden i den kollektive trafik.

FynBus’ kundeambassadører og kontrollører vil fredag morgen være til stede ved Odense Banegård Center. Her deler de flyers ud, hvor der er vedhæftet en smiley-vingummi med budskabet: Smil smitter.

- Vi lancerer en smil-kampagne, der foregår ovre på Odense Banegård, hvor vi deler noget materiale ud til kunderne og opfordrer kunder og chauffører til at give hinanden et smil, når de stiger på bussen, siger Jan Gudmann Hansen, der er markedschef hos FynBus.

Vi er alle i samme bus

Flyeren præsenterer samtidig kunden for budskabet om, at vi alle sammen ikke er i samme båd, men bus, og at ansvaret for den gode bustur både ligger hos kunderne og chaufføren.

De ti bud til kunderne om den gode bustur er lavet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, hvor 441 kunder har deltaget. Her har kunderne fortalt FynBus, hvordan de selv mener, at de kan bidrage til, at alle i bussen får en god oplevelse.

- Vi har udarbejdet ti bud for god kundeadfærd og ti bud for god chaufføradfærd. Hvad skal der til, for at man kan givehinanden en god busoplevelse, siger Jan Gudmann Hansen.

En lignende undersøgelse er lavet blandt de chauffører, der kører for FynBus. 226 chauffører har deltaget i denne del af undersøgelsen.

Målet med projektet er at bane vejen for større tilfredshed blandt kunderne og chaufførerne og dermed sikre et bedre omdømme. Det skal få kunderne til at blive i bussen og også medvirke til, at der kommer flere kunder i busserne.

- Vi håber, at vi generelt oplever, at både kunder og chauffører får en bedre bustur. Vi har generelt en høj tilfredshed med systemet som det er i dag, men kan vi gøre det bedre, vil vi gerne det, siger Jan Gudmann Hansen.

Læs mere om den gode bustur