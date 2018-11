God nyhed til den kuldeelskende fynbo

Iskoldt, vådt og ikke ligefrem indbydende.

I vinterhalvåret skriger havnebadet i Odense næsten, at man skal holde sig væk. Men alligevel strømmer fynboerne til for at bade i vandet på selv de koldeste vintermorgener, hvor det kan virke helt skræmmende og skørt, at nogle frivilligt hopper i vandet.

- Vi føler os hørt, anerkendt og godt behandlet Rasmus Dahlberg, formand for Vinterbadeklubben OdinsVig

Sidste år var havnebadet i Odense meget populært blandt vinterbaderne, som nu får deres ønske, om at få længere tid til at være i det iskolde vand, opfyldt.

Fra den 1. januar 2019 udvider Odense Idrætspark nemlig åbningstiderne i havnebadet.

Lyttet til ønsker

Vinterbadeklubben OdinsVig, som har omkring 300 medlemmer, og dens over 800 følgere på Facebook formulerede et forslag til Odense Idrætspark, hvor de fortalte om deres ønske om længere åbningstider.

Og det blev der lyttet til.

- Vi føler os hørt, anerkendt og godt behandlet, siger Rasmus Dahlberg, der er formand for Vinterbadeklubben OdinsVig, som blev stiftet i januar 2016 i forbindelse med åbningen af det nye havebad i Odense.

Efter nytår vil havnebadet nemlig være hele syv timer længere åbent i løbet af ugen.

Nye åbningstider i havnebadet i Odense Mandag: 06.00 – 10.00

Tirsdag: 16.00 – 21.00

Onsdag: 06.00 – 10.00

Torsdag: 16.00 – 21.00

Fredag: 06.00 – 10.00

Lørdag: 08.00 – 11.00

Søndag: 08.00 – 11.00

- At kommunen på denne måde vælger at flytte nogle ressourcer for at imødekomme borgernes ønsker er et udtryk for nærdemokrati, der fungerer i praksis. Vores erklærede formål er netop at arbejde for gode vilkår for vinterbaderne i Odense, og det har vi nu i god og gensidigt nyttig dialog med kommunen sikret – i hvert fald for den kommende sæson, fortæller han.

Havnebadet i Odense byder på et bassin, hvor man gratis kan komme og få en dykkert hele året rundt. Og ud over svømmebassinet byder havnebadet også på en stor sauna.

DERFOR ER VINTERBADNING SUNDT Under vinterbadning nedkøles kroppen ekstremt hurtigt, og kroppens forsvar kommer på overarbejde. Man kan sammenligne turen i det iskolde vand med chokbehandling. Blodkarrene trækker sig sammen, og dét chok udløser en blanding af endorfiner og adrenalin i blodet. Nogle forskere kalder endda vinterbadning for motion for blodkarrene.

Når adrenalinen udløses sammen med det, der kaldes noadrenalin, serotonin, kortisol og dopamin, har det en possitiv effekt på humøret. Følelsen af at være høj og flyvende efter et dyp i det iskolde vand skyldes signalstofferne.

En undersøgelse har vist, at vinterbadning mindsker forkølelse, bihulebetændelse og halsbetændelse med 40 procent. Det er dermed påvist, at en tur i havet er godt for immunsystemet. Kilde: Videnskab.dk og Berlingske.dk

