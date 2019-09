Gode muligheder for tørvejr og solskin fredag

Den seneste tid har været præget af masser af regnvejr på Fyn, og fredag morgen var ingen undtagelse.

Her begyndte dagen med regnvejr flere steder på Fyn, men resten af dagens vejrmenu byder på tørvejr og solskin, dog med en frisk vind fra nordvest.

Nordvestenvinden betyder også, at der vil være et vekslende skydække dagen igennem, hvor der vil være mulighed for at solen titter frem indimellem.

Temperaturerne kommer til at ligge på mellem 15 og 17 graders varme, og det ser ud til at fortsætte over weekenden.

Fredag aften og nat vil det fortsat holde tørt, og temperaturerne falder til mellem 8 og 13 grader, mens vinden aftager og bliver svag til jævn.