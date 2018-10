Efter massefyring: Gode odds for nye job

- Der skulle være store muligheder for, at vi kan få en del af dem i arbejde.

Folk tager det ikke specielt pænt. Der skal synkes dybt. Tillidsmand ved Aluwind, Thomas Kanstrup

Sådan lyder det fra tillidsmand Thomas Kanstrup kun få timer efter, at 100 mennesker torsdag blev afskediget ved vindmølleproducenten Aluwind i Ringe.

Han er tillidsmand for de godt 30 af virksomhedens 115 ansatte, der hører under Dansk Metal.

Tillidsmanden bliver bakket op af selskabets direktør.

- Jeg er ret sikker på, at langt de fleste af dem hurtigt finder videre. Det er nogle knalddygtige folk, siger Ole Vestergaard Rasmussen, administrerende direktør hos Aluwind.

Derudover lover direktøren, at man vil assistere de ansatte.

- Vi har planer om at tilbyde al den assistance, vi kan i forhold til at hjælpe folk videre til nye job, siger direktøren.

Dårlig stemning

Aluwind Leverer flere komponenter til vindmøller og vindmølleindustrien

Selskabet har afdelinger i Polen, Kina og USA.

Afdelingen i Ringe har beskæftiget 115 ansatte

De sidste ansatte forlade Aluwind i Ringe i løbet af foråret 2019

Ved det seneste årsregnskab havde vindmølle-virksomheden overskud. Kilde: Aluwind Kilde: Aluwind

Selvom både direktør og tillidsmand vurderer, at der er gode odds for, at de ansatte undgår at gå ledige, så var det alligevel en flok skuffede medarbejdere, der torsdag blev informeret om deres afskedligelse.

- Folk tager det ikke specielt pænt. Der skal synkes dybt, fortæller tillidsmand Thomas Kanstrup.

Hos direktion er man også tydeligt mærkede af dagens fyringer og den kommende lukning af den danske afdeling af Aluwind.

- Vi lukker Aluwind i Danmark, fordi der har været et voldsomt prispres i gennem flere år, forklarer direktøren.

Han tilføjer:

- Det marked, vi betjener rykker mod syd og især mod øst.

Ifølge direktøren er der tale om, at Aluwind agerer i forhold til fremtiden. Virksomheden har nemlig opereret med overskud de sidste år.

- Der er tale om rettidig omhu, siger Ole Vestergaard Rasmussen.

Virksomheden har i øjeblikket flere ordre. Derfor fortsætter produktionen et stykke endnu. De sidste ansatte forlader Aluwind i løbet af maj eller juni 2019 fortæller direktøren.