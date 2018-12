Forebyg indbrud: Gode råd før indbrudstyven slår til

Hvis du vil forebygge indbrud, er der en hel række ting du kan gøre, inden du forlader hjemmet.

Der er de helt oplagte ting, som er værd at huske: Luk og lås døre og vinduer, når du forlader boligen.

Vi har her herunder samlet en række gode råd om, hvad man kan gøre for at forebygge indbrud:

Anvend tænd/sluk-ure til lamper både indendørs og udendørs. Det er en effektiv foranstaltning, som kan gøre indbrudstyve usikre på om der er nogen hjjmme eller ej.

Lad være med at rydde op og gøre pænt inden du går. Lad gerne opvasken stå fremme og lad i det hele taget dit hjem rode lidt. Et ryddeligt hus kan nemlig godt se ubeboet ud.

Det samme gælder haven. Lad den rode lidt, så indbrudstyven tror, at der er nogen hjemme.

Lås desuden værktøj og haveredskaber inde. Og husk endelig, at fastgøre stigen, så en indbrudstyv ikke kan bruge den.

Du skal selvfølgelig skal du ikke lade dine værdifulde genstande være synlige udefra, så frist ikke indbrudstyven med dyre lamper og andre værdigenstande.

Opsæt eventuelt bevægelsessensorer, der tænder lys udenfor.

Høje, tætte hække eller hegn giver tyven gode betingelser for ikke at blive set af naboerne eller forbipasserende. Sænker du dem derimod, er det nemmere at se, om der er ubudne gæster.

Undgå desuden at fortælle på sociale medier, at du er bortrejst.

Få gerne en nabo til at parkere sin bil i din indkørsel.

Lad også naboen tømme postkassen og fylde i skraldespanden.

Rul persienner ned eller træk gardiner for enkelte steder.

Derud over er det værd, at udskifte vindueshasper og dørhåndtag med en type, der kan låses og dermed ikke så let brydes op.

Alarmsystem? Nabohjælp?

Derudover kan det være værd, at overveje et alarmsystem. Ifølge Forbrugerrådet Tænk er der der er dog ingen uafhængige undersøgelser, der viser, at alarmsystemer hjælper mod indbrud.

Til gengæld er aktiv nabohjælp en effektiv sikring. Ifølge Forbrugerrådet Tænk forhindrer nabohjælp op mod hvert fjerde indbrud.

Derfor er det en god idé, at gå sammen og for eksempel aftale, at man går ture i nabolaget i løbet af dagen og om aftenen - det kan også afskrække indbrudstyvene.

Læs mere om forebyggelse af indbrud på www.botrygt.dk, som er et samarbejde mellem Realdania, TrygFonden, Bolius og Det Kriminalpræventive Råd.

Hvis du udsættes for indbrud

Hvis du kommer hjem til et hus, der har været ramt af indbrud, så er det vigtigt, at du ikke røre ved noget, så politiet har mulighed for at sikre spor; fingeraftryk, DNA-spor, fodaftryk. Sporene kan være med til at finde frem til gerningsmanden.

Hvis du opdager, der har været indbrud, så ring 114. Er tyven stadig i huset eller lige i nærheden, så ring 112.

Mød Fyns Politi til en snak om indbrud

Fyns Politi rykkede søndag ud til butikstorvet i Bilka i Odense. Her kunne man af to politifolk få gode råd om at forebygge indbrud.

Næste gang du gang møde politiet er søndag 18. december mellem klokken 09.30 og 14.00 på Torvet i Faaborg, og tirsdag 20. december mellem klokken 09.30 og 14.00 på Torvet i Rudkøbing.

Kilder: Forbrugerrådet Tænk, Det Kriminalpræventive Råd, Fyns Politi