Godsejer vil opstille vindmøller på Sydfyn

Tre vindmøller.

150 meter høje.

Det er planen, som den sjællandske godsejer Lars Kronshage har tænkt sig at realisere på noget af jorden ved Broholm Gods i Gudme.

Det fremgår af en ansøgning, som Teknik- og Erhvervsudvalget i Svendborg Kommune har givet grønt lys. Men møllerne kommer ikke lige op i morgen, for det grønne lys fra Teknik- og Erhvervsudvalget betyder bare, at ansøgningen er sendt videre til byrådet, der nu skal afgøre, om forvaltningen skal gå videre med planlægningen.

- Det er mig, der har søgt om det, og det er mig, der løber den økonomiske risiko. Jeg håber, vi får et godt projekt, og at vi får lavet en masse god grøn energi. Det er jo egentlig det, det går ud på, udtaler Lars kronshage søndag til Fyns Amts Avis.

Godsejeren har tidligere opsat vindmøller på Langeland og Saltø.

Tror på opsætning uden bøvl

Lars Kronshage håber på, at vindmøllerne er rejst inden for to til fire år.

Der har tidligere været sager om opsætning af vindmøller på Sydfyn, der har trukket i langdrag. Senest har Energistyrelsen i juni slået fast, at det var forkert, at to vindmøller i den forbindelse blev tilsluttet det fynske elnet.

- Jeg tror ikke, det kommer til at ske for os, siger Lars Kronshage til Fyns Amts Avis.

- Det har været meget uheldigt i forhold til kommunen, hvordan det er blevet håndteret. Men lad os håbe, det bliver anderledes her. Det vil jeg da også umiddelbart tro, at det gør.

Efter beregningen kan de tre vindmøller komme til at forsyne 9.000 enfamilieshuse.